Los hosteleros reciben la decisión del TSJN "con sorpresa y alegría"

El sector de la hostelería ha recibido la noticia del TSJN con asombro, pero con la alegría de que van a poder ampliar su horario de cierre, algo que no esperaban que sucediese. El portavoz de la Asociación Navarra Pequeña Empresa de Hostelería (Anapeh), Juan Carlos Oroz, ha mostrado su sorpresa y alegría por la decisión del TSJN de tumbar el toque de queda y con él el horario de cierre de las terrazas a las 22.00 horas. El tribunal considera que el límite de horario a la hostelería estaba ligada al toque de queda, por lo que no ha ratificado ninguna de las dos medidas planteadas por el Gobierno. "Para nosotros es una muy buena noticia", ha señalado Oroz, que ha matizado que ahora las terrazas podrán abrir con la licencia habitual en esta época de primavera. No obstante, en el caso de las terrazas habilitadas en la Plaza de Toros, los hosteleros "acordamos no abrir nunca más allá de las 23.00 horas, así que a esa hora tendremos que cerrar. El resto de terrazas tradicionales podrán abrir con el horario habitual de la época actual de primavera".

Con la misma alegría y sorpresa ha recibido la noticia la presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (Aehn), Ana Beriáin, quien ha definido la decisión del TSJN como "una alegría enorme para el sector". "Nos ha pillado de sorpresa porque la duda estaba sobre si se mantenía el toque de queda, no sobre nuestro horario. Pero ha sido una gran noticia", ha señalado Beriáin. Asimismo, ha destacado que "al aire libre el riesgo es mínimo y ahora podemos dar cenas y además evitamos que mucha gente se coja la bebida y hielos y se vaya a hacer botellón".