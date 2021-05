Salud justifica el cierre de interiores a las 22 horas para "limitar el tiempo de interacción social en espacios cerrados"

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha publicado en un BON extraordinario la Orden Foral 16/2021 de la consejera Santos Induráin, en el que confirma que el horario de cierre de los interiores de los bares especiales, cafés espectáculo, bares, cafeterías y restaurantes, que abren a partir de este lunes, será las 22 horas.



SABER MÁS Navarra permite abrir el interior de la hostelería con condiciones hasta las 22 h desde el lunes



La norma justifica este límite en que "a diferencia de exteriores, en interiores existen evidencias científicas de que el número de contagios es mayor sobre todo en hostelería y restauración, donde se prescinde de la mascarilla en el momento de comer y beber, aumentando riesgo de contagio". Por ello, "se hace necesario limitar el tiempo de interacción social en estos espacios cerrados, en muchas ocasiones, sin una buena ventilación".



Una de las novedades de esta orden respecto a reaperturas anteriores es el compromiso de la hostelería, mediante una declaración responsable, de "adoptar las medidas adecuadas con el fin de garantizar la trazabilidad en el sentido de posibilitar un rápido contacto con los clientes en caso de necesidad, para los servicios de comidas y cenas".



No obstante, en la misma no se especifica cuál será el protocolo para esta trazabilidad, sino que se remite al artículo 26 de Ley 2/2021, de 29 de marzo de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, en el que se lee que "los establecimientos en los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar trazabilidad de contactos tendrán la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias la información de la que dispongan o que les sea solicitada relativa a la identificación y datos de contacto de las personas potencialmente afectadas, sin perjuicio del derecho legal a la protección de sus datos".



El límite de aforo, como ya se ha adelantado, será del 30% de forma generalizada y del 100% si se cumplen los dos metros de distancia entre mesas y se cuenta con un medidor de CO2 cuyas ventas se han disparado. Éste no debe reflejar nunca una cifra superior a 800 ppm. La finalidad de utilizar esta herramienta es, además de "dar opciones de flexibilización de aforos en los establecimientos de hostelería", "promover que, de manera generalizada, se instaure un código de buenas prácticas, en especial en lo referente a la ventilación, que posibilite la disminución de la transmisión del virus en este tipo de establecimientos".



En cuanto a la explicación del motivo de la relajación de estas medidas, se debe a que la "situación epidemiológica ha mejorado con respecto a semanas anteriores, habiendo pasado Navarra a nivel de alerta 3. En concreto, a fecha de 13 de mayo, la incidencia acumulada de 14 días es de 255, y de 110 la de 7 días, siendo la ratio de 2,6 en tendencia descendente, por lo que se considera adecuado flexibilizar medidas teniendo en cuenta la situación epidemiológica del momento".

Esta orden foral entrará en vigor a las 00:00 horas del día 17 hasta el día 20 de mayo, incluido, para hacerla coincidir con el fin de la Orden Foral 13/2021, de 9 de mayo.