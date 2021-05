El Gobierno español devuelve a la mitad de los inmigrantes que ingresaron a Ceuta

La jornada ha arrancado hoy más tranquila en la playa del Tarajal, Ceuta, donde las llegadas a nado son menos frecuentes que los días anteriores, cuando ingresaron a la ciudad autónoma unas 8.000 personas procedentes de Marruecos, de las que la mitad ya han sido devueltas.



Cientos de miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil y efectivos del Ejército de Tierra se han desplegado en la ciudad autónoma para tratar de controlar los puntos fronterizos con Marruecos, asistir a los inmigrantes que llegan a nado y llevar a cabo patrullas conjuntas para tratar de agrupar a las miles de personas dispersas por la ciudad. Las autoridades españolas prevén mantener sin fecha límite el despliegue de estos efectivos en las inmediaciones de la frontera de Cueta y el espigón marítimo anexo del Tarajal.



Ya en la tarde de ayer, Marruecos comenzó a frenar las salidas a nado desde su territorio y hoy apenas hay en la frontera algunos inmigrantes que han intentado llegar a nado a Ceuta o en una pequeña barca, aunque han sido interceptados por las tres embarcaciones de la Guardia Civil que patrullan la zona.





Guardias civiles del GEAS y la ARS salvan la vida de decenas de menores que llegaban a Ceuta por mar junto a sus familias.

He convocado mañana un Consejo Territorial urgente para abordar, junto a las CCAA, la situación de los niños y niñas que migran solos en Ceuta.



Debemos ofrecer una respuesta colectiva como país a la altura de nuestros compromisos internacionales con los derechos de la infancia. — Ione Belarra (@ionebelarra) May 18, 2021

Tras recogerlos en el mar, los barcos de la Guardia Civil hn llevado a los inmigrantes,, hasta la playa, donde son acompañados a regresar a Marruecos. En la playa, junto a los agentes permanecen desplegadas las unidades militares pero sin los vehículos apostados los dos últimos días, que también colaboran para llevar a los jóvenes de regreso a Marruecos. Rodeados de militares, guardias civiles y medios de comunicación, los inmigrantes han emprendido el camino de vuelta andando sin ningún tipo de oposición.Junto a los que son obligados a regresar, en la frontera se acumulana su país porque no tienen donde dormir ni qué comer en Ceuta, según han contado a uno de los militares que les atiende en la frontera.Además, en el Dique Sur, en, por donde la madrugada del martes consiguieron entrar unos 80 inmigrantes subsaharianos, agentes españoles y marroquíes. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla informaron de que este último intento se produjo sobre las 23.45 horas, y añadieron que ninguno de los inmigrantes consiguió acceder a la ciudad autónoma.Ceuta ha sido escenario en las últimas horas de la mayor crisis migratoria a la que se ha enfrentado el Estado español, con el conflicto diplomático con Marruecos como telón de fondo por el ingreso en un hospital de Logroño del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali.Marruecos es un. Esta cooperación bilateral se materializa en distintas acciones, incluyendo el patrullaje marítimo conjunto, con equipos mixtos de la Guardia Civil y la Gendarmería Real activos en tareas de vigilancia, detección e interceptación de personas migrantes. En la práctica, Marruecos es la policía de Europa en materia migratoria, impidiendo la salida de su territorio de inmigrantes subsaharianos y marroquíes. Lo que ha ocurrido estos días es, por lo tanto, un incumplimiento claro de este acuerdo."La situación que se está viviendo en Ceuta es un ejemplo más de cómo", denunció ayer CEAR. "Estas son las consecuencias de la estrategia deque las organizaciones de derechos humanos como CEAR venimos denunciando desde hace años, cuando convertimos a otros países en los gendarmes de nuestras fronteras. Esta política condena a España y a la UE a ser rehenes de las decisiones fronterizas de Marruecos", señala la directora general de la organización, Estrella Galán.Interior ha confirmado la devolución de, mientras que el ministro Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que continuará con esta política de "devolución por cauces legales". El Ministerio ha dado orden a la Policía y a la Guardia Civil desplegada en Ceuta parade las personas que han llegado a nado en"Rercodamos que las expulsiones colectivas o en caliente no están permitidas por ley y que debe de individualizarse cualquier tipo de medida, como establecieron las", han señalado Andalucía Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), CEAR y la Federación SOS Racismo en un comunicado conjunto.Especialmente delicada es la situación de losque han llegado a Ceuta, que son. Grande-Marlaska ha subrayado que hasta ahora no consta ningún menor de edad entre las 4.000 personas que ya han sido devueltas a Marruecos. Los niños, señaló ayer, cuentan con un, por lo que el procedimiento a seguir con ellos tendrá en cuenta el "interés superior del menor" y se analizará su estado en cuanto la situación se normalice.En este sentido, la ministra de Derechos Sociales,, ha convocado de urgencia este miércoles el Consejo Territorial de Servicios Sociales paraa la situación de los menores no acompañados que han llegado a Ceuta. Durante la reunión que se celebraráen la sede del Ministerio, Belarra va a proponer a los responsables de Servicios Sociales de las administraciones autonómicas acordar "una respuesta colectiva como país a la altura de los compromisos internacionales con los derechos de la infancia".Mientras, la situación en la ciudad de Ceuta es. Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles acusan al Gobierno deen la frontera de Ceuta ante una situación quecomo respuesta a la presencia de Ghali en un hospital español.Para sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos "Interior llega tarde" y la situación estáde Ceuta, donde ya se han producidoentre migrantes y guardias civiles y militares, también en Ceuta para tratar de restablecer la normalidad.