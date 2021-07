Coronavirus en Navarra | "Hemos vendido los 20 test que tenía en una hora"

La demanda en el primer día de venta sin receta de autotest de antígenos ha sido "mayor de la esperada"

Pasadas las diez y media de la mañana, Susana Antón, entró con su pareja a la Farmacia García de Noáin para comprar mascarillas. Bajo el brazo, llevaban impresos sus respectivos pasaportes covid y, al observar el cartel de la campaña puesta en marcha por el departamento de Salud y el Colegio de Farmacéuticos de Navarra por el inicio de la venta sin receta de autotest de antígenos de la covid-19, decidieron preguntar por estas pruebas. Finalmente, se hicieron con dos unidades una vez que Pilar García, titular de la botica, resolvió todas sus dudas. "Nos vamos mañana de vacaciones por Europa. Vamos a estar en Francia, Bélgica, Holanda y Alemania", explicó Susana, que reconoció cierto temor por el viaje teniendo en cuenta la actual situación sanitaria, si bien "llevamos siempre la mascarilla, incluso al aire libre, y no vamos a estar en contacto con gente". A su regreso, si para entonces no los han necesitado, se harán los autotest antes de ir a Gijón a pasar una semana con la madre y el hermano de Susana. Entonces, "me lo voy a hacer sí o sí" porque "no quiero llevarlo a casa". Y es que, sostuvo esta mujer de 45 años que ya pasó la infección el pasado mes de octubre, "si todos hacemos las cosas bien, las cosas irán mejor para todos".

La primera impresión, una vez superada esta primera jornada de venta, es que hay demanda. La farmacéutica Pilar García vendió ayer 13 pruebas. "El test lleva un prospecto donde viene muy bien explicado cómo lo tienen que hacer. Aun con todo, nosotras les hemos hecho algunas recomendaciones sobre cómo lo tienen que realizar y, además, les hemos insistido mucho en que, sobre todo si el resultado es positivo, se tienen que quedar aislados en su casa y avisar a su centro de salud para que les hagan una PCR de confirmación", explicó.

Además, prosiguió, en la farmacia "hemos habilitado un espacio para que se lo puedan hacer y una de nosotras estaría con ellos para indicarles los pasos", si bien todos sus clientes optaron por llevárselo. "Si ellos nos lo autorizan, tanto si se han hecho la prueba aquí como en su casa, les ofrecemos la posibilidad de que comuniquemos el resultado a Salud Pública", como marca el convenio firmado por Salud y el Colegio de Farmacéuticos para desarrollar esta medida.

Preguntada por si tienen suficiente stock para atender la demanda, García señaló que, como en principio se preveía su autorización para el pasado 6 de junio, hicieron una compra en mayo. "Ha sido empezar y, de repente, en una hora hemos vendido tres. No sabemos si es el típico boom del primer día o cuánto se va a vender, pero en principio tenemos". En su caso, vendía la unidad a 10 € y el envase de cinco unidades, a 45 €.

Pamplona Por su parte, Raquel Igoa, de la Farmacia Raquel Igoa de la Chantrea, señaló que los días anteriores "nos preguntaban si ya estaban disponibles". A su juicio, va a haber demanda y, de hecho, ayer vendió 8 pruebas a un precio de 8 €, dos de ellas supervisadas. "Vemos que es una buena herramienta y hay que hacer un buen uso de ella. Entonces, todo el apoyo que podamos dar a los usuarios, que conozcan cómo va a funcionar, cuándo es aconsejable hacerse, qué resultados te va a dar... Es fantástico que podamos dar toda esa información y ayudar en la correcta realización del test –en su caso, supervisaron dos pruebas– y en la notificación de ese resultado positivo para atajar este virus que es tan contagioso".

Porque el objetivo, recalcó, es "detectar sobre todo los positivos" para proceder a su autoaislamiento y notificación. No obstante, advirtió a quienes obtengan un resultado negativo que "hay que seguir con las mismas normas que estamos llevando hasta ahora para evitar la propagación".

Tudela Por su parte, Néstor Carrión, de Farmacia Avenida 51 de Tudela, se mostró "totalmente sorprendido por la demanda. Las previsiones que teníamos se han roto completamente y sé de compañeros también que están en desabastecimiento". Al respecto, desde Cinfa, distribuidor del primer test que llegó al mercado –hay más de uno y de distintos tipos–, afirmaron que "no va a haber problemas de abastecimiento".

Respecto al perfil del comprador, Carrión señaló que "todos, o bien porque tienen síntomas que podrían cuadrar con la covid (tos, mocos...) o porque van a hacer una reunión de 5 ó 6 personas y quieren estar más seguros, optan por hacerse el test de antígenos, que es para lo que está indicado, para cribar este tipo de casos", expuso. Por la tarde, recibió un pedido de 45 pruebas más, que también vendió. En su caso, ningún cliente optó por hacerse la prueba en la farmacia. Sobre el precio, dijo que "no queremos sacar partido de esto y hemos decidido ponerlos a 5,95 €".

En definitiva, como indicó Marta Galipienzo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, "la demanda ha sido mayor de la esperada, pero no podemos hablar de un desabastecimiento". En su botica de Cascante, supervisó hasta trece pruebas: "Ha habido un positivo y personas de su entorno que no son contactos estrechos preferían hacerse el test por si acaso".

Como concluyó Pilar García, "la pena es que esta medida ha tardado tanto tiempo. No es que vaya a ser la salvación de nada, pero es una herramienta más a disposición de la población para ayudar con este problema y cortar la transmisión. Creo que puede ser un elemento muy útil".

