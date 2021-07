El 57% de adultos en la UE está totalmente vacunado contra el coronavirus

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este martes que un 57 por ciento de los adultos en la UE está totalmente vacunado contra el coronavirus, mientras que un 70 por ciento cuenta con al menos una dosis.



La líder del Ejecutivo comunitario ha resaltado en un mensaje institucional que un 57 por ciento de los adultos cuenta con la pauta completa, unas cifras que, según ha dicho, sitúan a Europa entre los líderes mundiales en la lucha contra la pandemia.





The EU kept its promise.



70% of adults in the EU got at least one dose of #COVID19 vaccine. And 57% already have full vaccination.



But the Delta variant is very dangerous. I call on everyone who can to get vaccinated.



For your health and to protect others. pic.twitter.com/pAWzNtX5yf