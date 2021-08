El fraude y el catecismo

Titular: "La UE pretende legalizar el fraude y la elusión fiscal en España". ¡Toma ya! El escritor y analista político José Antonio Gómez ha escrito ensayos políticos como Gobernar es repartir dolor pero el artículo al que da paso ese titular, publicado el pasado domingo 18 en Diario 16, sorprende al lector más espabilado: "España aprobó en el año 2012 una normativa con el fin de luchar contra el fraude y la elusión fiscal en relación con activos situados fuera de su territorio" es el arranque de dicho trabajo.

No obstante, la Comisión Europea "interpuso un recurso por incumplimiento contra España", pues considera que "sus condiciones de aplicación constituyen restricciones desproporcionadas que menoscaban, en particular, la libre circulación de capitales, al hacer menos atractiva la transferencia de activos al extranjero", añade Gómez. Acaban de finalizar los No Sanfermines y el ciudadano apenas cuenta con tiempo suficiente para volver a la tensa realidad. Según insurgente.org ese mismo día, el "movimiento de pensionistas entregó hace varias semanas una carta en Moncloa en la que solicitaban una entrevista directa con Pedro Sánchez para `conocer las propuestas de su Gobierno para garantizar el sistema público de pensiones´".

Sin embargo, en "las últimas horas desde Presidencia del Gobierno se ha desestimado la oferta de reunión".

políticos de boquilla Lo cierto es que Jorge Mestre ya había publicado el día anterior un artículo de opinión para okdiario donde estimaba que "el PSOE de Sánchez y la izquierda española están rendidos más que nunca al capital. A ese dinero del que tanto socialistas y comunistas rehuían tiempo atrás, y que procuran mantener de boquilla, pero que desde hace años se echan a él como si la vida les fuera en ello. Lejos quedaron Marx y Engels. Hoy Soros y el resto de la tropa globalista son su catecismo". ¡Bendito catecismo! ¿No es, precisamente, el tradicional, aquel que siguen quienes mantienen al medio ultramontano? ¿No es cierto, entonces, lo que lamoncloa.gob.es asegura el penúltimo día de este extraño último julio?

Leamos: "La aprobación de la ley contra el fraude y la creación del comité de expertos" son los "principales hitos cumplidos por Hacienda en este semestre" y también "se rebaja de un millón de euros a 600.000 euros el umbral de la deuda con Hacienda que conlleva aparecer en el listado de deudores y se hace extensivo a los responsables solidarios". Las noticias, lógicamente, son presentadas con este desparpajo por la página gubernamental: "Asimismo, se reduce el pago en efectivo de 2.500 euros a 1.000 euros cuando en la operación interviene un empresario o profesional".

Otra "de las grandes novedades de la norma es que se prohíben por ley las amnistías fiscales para que nunca más se produzcan agravios comparativos con la mayoría de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias" pero, claro, no todos los medios repican dichas campanas. En lo referente al eterno paraíso del fraude, Antonio R. Vega (Abc, sábado 21) nos recuerda que el Tribunal de Cuentas "reclama a una federación nacional del sindicato UGT 9,7 millones de euros por irregularidades en la tramitación de expedientes de regulación de empleo de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE irregulares". E incluso nos hace saber que, según el Tribunal, "de esas ayudas no solo se beneficiaron personas afectadas por expedientes de regulación de empleo sino también a personas que `no reunían las condiciones exigidas´ para recibir estas subvenciones".

"De la cantidad total reclamadas por el Tribunal de Cuentas, alrededor de 2,5 millones de euros deberán ser satisfechos de forma conjunta y solidaria con a la Federación Minerometalúrgica de CCOO", añade Vega. Eso sí: "El Tribunal de Cuentas se encuentra en funciones ante la imposibilidad de un acuerdo entre el PSOE y el PP para su renovación" y, mientras tanto, "continúa con su labor fiscalizadora y ha tomado decisiones de calado como la imposición de una fianza de 5,4 millones de euros a exresponsables de la Generalitat de Cataluña por su actividad en el extranjero".

¿Es consciente el Gobierno del nivel de fraude soportado por el pueblo español? ¿Lee el catecismo adecuado para confesar y corregir sus pecados?