Solo un 7% de los casos en 2021 tenían pauta completa

El informe epidemiológico elaborado por los expertos de Salud Pública y publicado este miércoles volvió a reflejar la eficacia de las vacunas tanto para evitar cuadros graves que deriven en ingreso o fallecimiento como para proteger la infección.

Atendiendo a las cifras, en todo 2021 se han registrado en Navarra 2.268 casos, 87 hospitalizaciones, 4 ingresos en UCI y 16 fallecimientos por covid-19 en personas con pauta completa, lo que supone un 7% de los positivos (ha habido 32.388 en el presente año); un 6,47% de los ingresos (de 1.343); un 1,89% de las hospitalizaciones en UCI (de 211) y un 6,75% de las defunciones (de 237).

Ante esta gran protección ante contagios, ingresos y fallecimientos, cifrada en el informe en un 78% en prevención de infecciones y en un 91% para evitar hospitalizaciones, Salud reiteró la importancia de vacunarse y explicó que no debe haber ninguna alarma ante el incremento de casos en vacunados.

"Al incrementarse el total de la población vacunada completamente y debido a que la protección no es total, lógicamente se registran incrementos en el número de contagios entre vacunados por la mera evolución temporal y de la extensión de la vacunación", desarrollan, incidiendo en que "porcentualmente y en coherencia con los estudios técnicos, el riesgo de contagio y de padecer complicaciones es muchísimo mayor entre no vacunados o parcialmente vacunados", por lo que las cifras se deberían poner "estadísticamente en relación los positivos diarios y semanales de personas vacunadas y no vacunadas sobre sus respectivas poblaciones globales".