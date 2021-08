“Hay que educar a los niños con espíritu crítico hacia las redes sociales”

Pamplona – Respecto al uso de la tecnología digital, desde la gerencia de Salud Mental señalaron que "hay que orientar a la población infantil para que haga un uso responsable de la tecnología y no perciba los dispositivos tecnológicos como medios de entretenimiento únicamente, sino como medios de comunicación, investigación y aprendizaje".

Como apuntó la jefa del servicio de Área de Atención Comunitaria y Centros de Salud Mental, durante la pandemia "las redes sociales nos han permitido estar en contacto con nuestros amigos y amigas sin salir de casa, de modo que hemos podido no estar aislados, pero efectivamente son un lugar donde uno puede sumergirse y encontrar todo tipo de páginas, todo tipo de situaciones y a veces todo lo que hay es perjudicial".

Por ello, tras abogar por "un control mucho más estricto" de los contenidos de la Red, apostó por "hablar y transmitir a los niños desde pequeños, educarles con espíritu crítico, para que entiendan lo bueno y malo que pueden tener las redes sociales".

Sara Chivite, que reconoció que prohibir su uso puede tener el efecto contrario, recomendó a los padres y madres "estar presentes en qué hacen sus hijos en Internet, qué miran. Tenemos que implicarnos hacia lo que nuestros hijos hacen, las actividades que realizan de todo tipo, cómo se relacionan, pero de una manera no agobiante que nos permita ese acercamiento. Que tengan en ti un referente, no un amigo, pero sí un referente para que cuenten contigo cuando tengan un problema". Porque, si hay una mínima sospecha de que algo no funciona bien, hay que consultarlo con su pediatra o médico de Atención Primaria.