UGT reclama publicar los cuestionarios y soluciones de la OPE docente

La Federación de Enseñanza de UGT ha valorado positivamente la reciente apertura del proceso de revisión en Navarra de exámenes de la OPE docente, a la vez que ha reclamado que se publiquen los exámenes y también los exámenes COVID.

En opinión del sindicato, acceder a los exámenes "garantiza la transparencia en el proceso, agiliza las revisiones y permitirá orientar la preparación de futuras pruebas". Así, ha recordado que el 2018 reclamó obtuvo la publicación de los exámenes "tras la 'escabechina' de aspirantes que se produjo". "Sin embargo, sigue pendiente la publicación de los solucionarios", ha señalado UGT, que ha presentado una solicitud en este sentido a la Directora del Servicio de Selección de Personal.

En cuanto a la búsqueda de mejoras para próximas convocatorias, el sindicato ha registrado una queja en el Defensor del Pueblo respecto a "deficiencias en la conformación de tribunales".

Según explica en una nota la responsable de Enseñanza de la UGT, Mª José Anaut, "la normativa estatal establece que el número mínimo de miembros de un tribunal debe ser de cinco y la Orden Foral que rige la convocatoria de esta edición establece que los tribunales estarán conformados por un número igual a cinco, es decir, el mínimo legal". "No obstante, se han dado bajas de miembros de tribunales que no han sido sustituidos, aunque existían listas de suplentes disponibles, lo cual ha mermado la calidad del proceso de evaluación, puesto que se ha evaluado en número par (cuatro), por debajo del mínimo legal, y además no se han respetado las mismas condiciones en todos los casos", ha criticado.

"En términos económicos, evitar la contratación de suplentes no tiene un efecto significativo, puesto que las suplencias relevan a titulares cuyo gasto ya está presupuestado", ha resaltado.