Llaman a reforzar la precaución en las labores agrícolas para evitar incendios

El Gobierno de Navarra aconseja reforzar la precaución en las labores agrícolas y en el medio natural para evitar incendios estos días, debido a las altas temperaturas previstas en la Comunidad Foral, que alcanzan el nivel de alerta amarilla en la Ribera.

Según la Agencia Española de Meteorología, Aemet, el riesgo de incendios en Navarra para los próximos días se sitúa por encima del 70%. La Zona Media y la Ribera han alcanzado los niveles de riesgo extremo y muy alto, situación que se mantendrá durante los próximos días. De hecho, el nivel de riesgo alto afecta también al resto de la Comunidad, excepto la vertiente Cantábrica. Si se cumplen las previsiones, la situación se prolongará la próxima semana, con especial riesgo el lunes y martes, a la práctica totalidad del territorio foral.

Aunque no se cumple alguno de los requisitos para confirmar la ola de calor excepto en localidades concretas, 5 noches consecutivas con temperaturas mínimas por encima de 19º C, las elevadas temperaturas medias y la ausencia de precipitaciones propias de la estación, mantienen un riesgo de incendios por encima del 70% al comienzo de la semana próxima.

Ante esta situación, el Servicio de Protección Civil y Emergencias llama a extremar las precauciones para evitar incendios y a cumplir la normativa de que prohíbe hacer fuego en zonas no urbanas.

Tanto el Servicio de Bomberos de Navarra como el citado de Protección Civil han reforzado su dispositivo y monitorizan la situación 24 horas para atender con la mayor celeridad posible cualquier eventualidad.

Por lo que respecta a las labores agrícolas, se recomienda evitar la realización de trabajos en suelo no urbanizable que requieran el empleo de maquinaria pesada o manual que pueda generar igniciones. La generación de chispas por el funcionamiento propio de la maquinaria o por roces con piedras puede ser motivo del inicio de un incendio forestal. Además, se hace especial hincapié en las labores de empacado, picado de la paja, excavación, cortes con rotaflex, soldaduras, desbroces o motosierras, entre otras.

Se debe evitar realizar los trabajos agrícolas entre las 12 y las 19 horas en los días en que se superen estos límites: temperaturas superiores a 30º C, humedad relativa inferior al 30% y una velocidad del viento superior a 30 km/h.

Además, se debe disponer de extintores o mochilas sulfatadoras de capacidad mínima de 12 litros de agua. Hay que evitar los extintores de espuma, ya que pueden producir la dispersión de pavesas y propagar el fuego. También se debe disponer de batefuegos y mochilas extintoras cuando se circule o trabaje en suelo no urbanizable.

Asimismo, se debe desplazar al campo de labor un tractor equipado con un apero que ayude a realizar un cortafuego, como primera media en el caso de producirse un conato de incendio, perimetrando la zona de ignición. Además, se recomienda que una persona realice labores de vigilancia para, en caso de conato, avisar inmediatamente a los servicios de emergencia.

Otras recomendaciones se dirigen a comenzar la labor de empacado con una pasada perimetral (si fuera posible, dar un laboreo con tractor y apero), continuar por el extremo de la finca opuesto a la dirección del viento, empacar haciendo fajas perpendiculares a la dirección del viento, y reducir la velocidad de avance en terrenos pedregosos o en pendiente.

En caso de incendio, llamar al número 112 de SOS Navarra, indicando con la mayor precisión posible la ubicación y accesos al lugar del siestro.

Entre los días 15 de junio y 30 de septiembre está prohibido el uso del fuego en los terrenos cubiertos por vegetación arbórea, arbustiva o de matorral, o pastizales y prados; realizar quemas de rastrojos, residuos forestales o de otros restos vegetales; arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio, incluyendo arrojar colillas desde los vehículos; hacer fuego con fines recreativos (barbacoas) en la zona sur, ni siquiera en los lugares habilitados para ello. En la zona norte, se permite únicamente en lugares habilitados para ello.

Además, se prohíbe circular con vehículos de motor de combustión por pistas forestales de la zona sur, salvo vehículos autorizados; y la prohibición de material pirotécnico a menos de 300 metros de terrenos cubiertos por vegetación arbórea, arbustiva o de matorral, o sean pastizales y prados, y deberá ser autorizada por la Dirección General de Medio Ambiente, quién establecerá las medidas preventivas para su uso.

Con el fin de minimizar los riesgos y evitar accidentes que ocasionen incendios, el Gobierno de Navarra realiza una serie de recomendaciones, como no arrojar colillas, cerillas u otros objetos de riesgo en el medio natural, y no abandonar residuos fuera de las zonas destinadas para ello. Además, las personas que vayan a circular por entornos forestales deben conocer bien el terreno y evitar circular con vehículos de motor por aquellos lugares en los que esté permitido si no es necesario, ya que el contacto del tubo de escape con matorrales secos podría provocar un incendio. Asimismo, las y los senderistas no deben salir de los circuitos, y los vehículos deben estacionarse en aparcamientos habilitados o en zonas totalmente despejadas de pastos o matorrales.

Por último, en caso de ver un incendio se debe dar aviso mediante la aplicación My112 para dispositivos móviles, o llamar al número de teléfono de emergencias 112 de SOS Navarra, indicando con la mayor precisión posible la ubicación y accesos al lugar del siniestro.

En caso de encontrarse cerca de un incendio, hay que tratar de alejarse hacia las zonas más bajas, siempre en el sentido contrario a la dirección del viento. En la medida de lo posible, dirigirse a zonas desprovistas de vegetación o ya quemadas, y evitar hondonadas o barrancos. En ningún caso, no atravesar a pie o en vehículo las zonas con fuego o humo. Y si se está en zona de humo, taparse la boca o la nariz con un pañuelo húmedo.

Por otro lado, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra ha activado para este sábado día 14, una alerta amarilla por altas temperaturas en la Ribera del Ebro. Según las previsiones meteorológicas, en la Ribera Alta y Baja se esperan máximas superiores a los 40 grados y, a la vez, mínimas por encima de los 21.

Por su parte, en Pamplona / Iruña se prevén temperaturas muy elevadas, cercanas a los umbrales establecidos en la zona centro y zona norte de Navarra para activar una alerta, por lo que habrá que esperar a la evolución de las previsiones.

En cualquier caso, desde el Instituto se sigue recordando la importancia de protegerse del sol, hidratarse a menudo (aun sin sensación de sed) y evitar las actividades de mayor esfuerzo en las horas de más calor (de 12 a 17 horas). Estas recomendaciones se dirigen especialmente a personas mayores de 65 años, menores de 4 años, mujeres embarazadas o en situación de lactancia natural, población trabajadora en empleos con una exposición excesiva al calor y personas con enfermedades crónicas. En la web del ISPLN pueden verse otras claves para días de calor dirigidas a la población general y, también, a la población trabajadora.