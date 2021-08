LAB denuncia que las empresas de reparto “esquivan” la ‘Ley Rider’

PAMPLONA – LAB censuró ayer las prácticas llevadas a cabo por las diferentes empresas de reparto a domicilio para "esquivar" la conocida como Ley Rider, que entró en vigor el jueves, 12 de agosto, día en el que finalizaba el plazo para que "regularizaran los contratos de sus trabajadores". El sindicato considera que esta ley es "totalmente insuficiente" y deja "las puertas abiertas" a que las empresas digitales de reparto a domicilio busquen "otras vías para seguir explotando y precarizando a los y las riders".

En este sentido, destacó que, una vez ha entrado en vigor la Ley Rider, "cada empresa ha tomado un camino distinto para esquivar lo que a todas luces es justo y ahora, además, obligatorio". "Deliveroo ha presentado un ERE de despidos (no le interesa tener trabajadoras y trabajadores que no sean explotados a la máxima expresión), Ubereats parece que utilizará la subcontratación para sortear la ley, y Glovo daba la opción a los trabajadores sobre su futura relación laboral, como si esto fuera optativo", criticó el sindicato en un comunicado. Sobre esta última empresa, LAB asegura que "únicamente ha mantenido de alta a las y los trabajadores que han aceptado la nueva fórmula para seguir siendo autónomos o autónomas. Al resto, les ha desconectado de la aplicación, no dándoles opción a seguir trabajando".

LAB advierte que "Glovo, con la nueva modalidad de autónomos, no sólo esquiva la ley sino que impone una nueva fórmula de trabajo con la que las y los repartidores competirán aún más entre sí". "Serán ellas y ellos mismos quienes puedan bajar hasta un 30% el precio del servicio, provocando guerra de precios, guerra entre el débil contra el más débil, y aumentando los riesgos de siniestralidad, ya que el más rápido será quien más cobre a final de mes", lamentó el sindicato, que indicó que, junto con la plataforma RidersXDerechos, está valorando la convocatoria de movilizaciones.