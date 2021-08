Previsión del tiempo para el fin de semana en Navarra

El cielo estará este jueves en Navarra poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el cuadrante noroeste, donde no se descarta alguna lluvia débil y dispersa en la primera mitad del día.

Con brumas o bancos de niebla matinales en zonas altas del oeste y norte, la Agencia Estatal de Meteorología prevé viento flojo del noroeste y norte.

Buenas noches! Esta es mi previsión para el JUE 19:



?? Intervalos nubosos en el N, alguna gota en la cantábrica y no se descarta algún chubasco ??? a la tarde en el pirineo oriental



????? Las temperaturas suben un par de grados



???? Cierzo flojo a moderado#ElTiempo #Navarra pic.twitter.com/2F61cuRtMB — Urko Jalle (@Navarrameteo) August 18, 2021

Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros y las máximas irán en ascenso, con lo que los termómetros oscilarán en Estella entre 14 y 29 grados, en Pamplona de 15 a 27, en Roncal de 10 a 29 y en Tudela entre 16 y 30 grados.: Poco nuboso o despejado salvo en la vertiente cantábrica y sierras del noroeste donde habrá intervalos de nubes bajas de madrugada y en el tercio sur durante la mañana cuando aparecerán algunos intervalos nubosos. No se descartan brumas matinales en la mitad norte. Temperaturas mínimas en aumento en la mitad oriental y sin cambios significativos en la occidental. Temperaturas máximas en ascenso, notable en el cuadrante noroeste. Viento flojo variable tendiendo y aumentando a sureste y sur.: Poco nuboso o despejado creciendo durante la tarde intervalos de nubosidad de evolución en el tercio este con probables chubascos y tormentas eventualmente acompañadas de rachas muy fuerte de viento, principalmente en el Pirineo. No se descartan brumas matinales en el noroeste. Temperaturas en aumento, salvo las máximas en la vertiente cantábrica donde descenderán. Viento flojo variable tendiendo a noroeste y norte durante la segunda mitad de la jornada.: Nuboso de nubes bajas en la mitad norte e intervalos nubosos en la mitad sur, salvo en el sureste donde estará poco nuboso o despejado. Probables lluvias débiles y ocasionales en la vertiente cantábrica que no se descarta que se extiendan de forma dispersa al resto del tercio norte. Las precipitaciones cesarán al final del día. Baja probabilidad de brumas matinales en la mitad septentrional. Temperaturas en descenso. Viento flojo de noroeste y norte con intervalos más intensos durante la segunda mitad de la jornada en el centro y sur.