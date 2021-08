Cursos de formación: la clave para la reinserción laboral

Hoy en día, realizar un curso de formación es la forma más confiable de reinsertarse en el mercado laboral. Estos cursos nos brindan la llave para conseguir un nuevo empleo, pero también para mejorar las condiciones laborales o la calidad del trabajo realizado dentro de una empresa.

La empresa de formación navarra AGEFOR es un referente en el mundo de los cursos de formación, consiguiendo, en el primer semestre del 2021, que un 46,6% de sus alumnos consigan un empleo. Desempleados, empleados y empresas confían en este centro que otorga certificados de profesionalidad.

Miguel Évora, Alfonso Murugarren y Francisco Javier Berjano formaron AGEFOR con la misión de mejorar las expectativas y condiciones laborales de las personas, fomentar el empleo y obtener formación continua en el trabajo. Hoy, su empresa es todo un referente en el sector de la formación y ofrece más de 120 cursos, muchos de ellos subvencionados por el Servicio Navarro de Empleo.





En la pared, algunos de los valores que transmiten en el centro. Foto: UNAI BEROIZ

Esta compañía es proveedora nacional de formación en diferentes comunidades de la geografía española. Imparte cursos para empresas, trabajadores y desempleados, subvencionados y no subvencionados, en el ámbito de la logística, seguridad laboral, medios de manutención, socio sanitario, limpiezas, hostelería otorgando certificados de profesionalidad reconocidos por su calidad. Ofrece a las empresas el diseño e implantación de formación personalizada para mejorar la profesionalidad de sus empleados y desarrollar la competitividad.

El centro está acreditado por el Servicio Navarro de Empleo, que difunde la convocatoria para cada sector. Además, también ofrece una oferta formativa de cursos de pago para aquellos que por requisitos no puedan acceder a los subvencionados. En el momento de elegir un centro para la formación "hay que tener cuidado porque ahora hay bastantes empresas que están ofreciendo cursos de pago, que en una misma mañana te puedes sacar 4 o 5 carnets de maquinaria, donde no aprendes y las empresas no los valoran igual", comenta Miguel Évora, uno de los socios de AGEFOR. Por lo tanto, es tan importante elegir qué se va a estudiar, como dónde se va a hacer.

Apuesta por la buena formación

Uno de los cursos estrella de AGEFOR es el de "Operario Polivalente para la Industria". Gracias al Servicio Navarro de Empleo y el código que comparten a través de FUNDAE, este curso es una garantía de aprendizaje profesional de calidad.

No obstante, hay otro curso en el que AGEFOR también destaca: "Actividades Auxiliares de Almacén". La maquinaria también es otro de los pilares del centro y siempre cumplen las Normas UNE que aseguran la calidad de la formación.

Los certificados de profesionalidad conllevan unas prácticas no laborables que no son remuneradas, "pero nosotros insistimos mucho en estas experiencias porque son como una entrevista de trabajo práctica", añade Évora. Hay que tener en cuenta que todos los cursos son presenciales, aunque por la Covid-19 se ha optado, en algunos casos, por la modalidad presencial-virtual.

De la misma manera, hay personas que no aprueban estos cursos. "No es solo asistir a las clases, sino que hay que aprobar la teoría y la práctica. Hay un bajo porcentaje de gente que tiene que repetir curso, pero ocurre", asegura el socio de AGEFOR.

Importancia del valor humano

En AGEFOR creen que el valor de las empresas se fundamenta en las personas, y quizá sea eso lo que hace que el alumnado sea la prioridad de esta compañía. "Le damos mucha importancia al alumno. La gente no sabe las cualidades que tiene. Hay gente que nunca se ha montado en una carretilla y resulta que es el Fernando Alonso de la carretilla", explica Évora.

También trabajan para diferentes asociaciones y fundaciones de colectivos desfavorecidos. "Trabajamos para personas que vienen con mochilas muy cargadas y nuestra prioridad es que estas personas, además de adquirir conocimientos, realcen su autoestima y adquieran confianza. Nos llena de orgullo ver el crecimiento profesional y personal de estas personas y, en la mayoría de los casos, seguimos manteniendo un trato cercano con ellas", opina Évora.

La empleabilidad aumenta

Gracias a los cursos ofrecidos por AGEFOR, el 46,6% de los desempleados en el primer semestre de 2021 han encontrado empleo. Según Évora, "este índice es una barbaridad y los cursos son útiles porque dan sus frutos. Hay gente que llevaba bastante tiempo en desempleo y que ahora tiene trabajo", comenta.

AGEFOR ha pasado de realizar 40 cursos en 2018 a impartir más de 120 este último año. Han ofertado más cursos nuevos entre los que se encuentra el de "cuidador de caballos" en colaboración con un centro ecuestre. "Para el próximo trimestre de este 2021 estaremos dando en tres meses la misma cantidad de cursos que solemos dar en seis. Por lo tanto, esperamos que la cantidad de alumnos que consigan empleo aumente, en función del porcentaje de empleabilidad que solemos tener. Estamos creciendo como equipo debido al éxito que estamos teniendo y ya hay cuatro personas encargándose de la gestión administrativa del centro, además de los docentes", expone el socio y profesor de AGEFOR.