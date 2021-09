105.000 escolares vuelven el miércoles a clase en Navarra con la jornada partida en el aire

El curso comienza con jornada continua y Educación debe decidir si permite a los centros recuperar en octubre su horario previo a la pandemia - Familias y centros urgen una decisión que afecta también a empresas de comedores y de extraescolares

Este miércoles comienza el nuevo curso escolar en Navarra, el segundo marcado por las medidas de prevención para combatir la covid-19. A la espera de datos definitivos, la previsión es que unos 105.000 escolares de 3 a 18 años vuelvan a clase, de los cuales más de 5.300 alumnos de 3 años lo harán por primera vez.

El protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial, que ultima el Departamento de Educación, no presenta demasiados cambios con respecto a 2020-21: se mantiene la ratio de 20 escolares en Infantil así como los refuerzos de personal docente en el resto de etapas; la mascarilla sigue siendo obligatoria en mayores de 6 años; y los grupos de convivencia permanecen vigentes en Infantil y Primaria, sin cambios en los protocolos de confinamiento. Lo que aún no se ha decidido y tiene en vilo a miles de familias es que jornada tendrá el alumnado a partir de octubre. Y es que Educación aún no ha anunciado si mantendrá la jornada continua impuesta el pasado curso o permitirá a los centros recuperar el horario (continuo o partido) previo a la pandemia.

El inicio del nuevo curso, que este año se ha fijado en todas las etapas entre el miércoles 8 y el viernes 10 de septiembre, arrancará en todos los centros escolares de forma presencial y con jornada continua, un horario, el de mañana, que desde hace años tienen todos los institutos y la gran mayoría de colegios concertados en el caso de Secundaria. En los últimos años también se han pasado a la jornada intensiva un centenar de colegios públicos de Infantil y Primaria (el 55% del total), por lo que a ellos la incógnita sobre el tipo de jornada que se implantará este curso tampoco les afecta. Sin embargo, casi todos los colegios concertados e ikastolas y alrededor de 80 centros públicos sí tenían jornada partida antes de la pandemia, un horario que aún no saben sí podrán recuperar.

Octubre o después de Navidad El Departamento de Educación anunció a finales de mayo su decisión de empezar las clases en septiembre con jornada continua si bien dejó la puerta abierta a introducir cambios en dos momentos concretos del curso: en la primera quincena de octubre y en la primera quincena después de las vacaciones de Navidad.

Pero los centros educativos y las familias urgen al Departamento a a adoptar una decisión cuanto antes para poder organizarse a nivel laboral y familiar. Las patronales y asociaciones de directores no se han pronunciado públicamente si bien todas las federaciones de apymas, tanto de la red pública como concertada, han exigido a Educación que permita a los colegios recuperar la jornada que tenían antes de la pandemia.

También existe una gran incertidumbre en el ámbito de las empresas que gestionan los comedores escolares así como las actividades extraescolares. En el caso de los primeros, aunque el servicio de comedor se ofrecerá como el pasado curso de forma obligatoria en todos los colegios, la demanda varía enormemente en función de la jornada siendo mucho más elevada cuando el alumnado tiene clase por la tarde. Una decisión que influye en la contratación de personal para atender los comedores.

El horario de las actividades extraescolares que, en el caso de los centros públicos aún no está cerrada pero que los concertados ya están ofreciendo a las familias, también está vinculado a la jornada lectiva. Y es que si la jornada continua se impone en todos los colegios, se ofrecen justo después del comedor, a partir de las 15.30 horas, pero sí vuelve la jornada partida se programarán normalmente al término de las clases, a partir de las 17 horas o, en caso de los centros en los que sea posible en función de los turnos de comedor, también se podrían impartir a mediodía.