Salud trabaja para recuperar la atención presencial en centros de salud y hospitales

La consejera de Salud anunció ayer "el progresivo pero decidido retorno a los niveles de atención y actividad presencial previos a la pandemia", en todos los niveles, tanto en los centros de salud y hospitales como en el departamento y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Así lo subrayó Santos Induráin en la rueda de prensa en la que se anunció que Navarra recupera los aforos y horarios anteriores a la covid-19 al entrar en una "nueva fase".

Según indicó, "en Atención Primaria habrá una vuelta a la situación anterior de la pandemia, actividad presencial para aquello que deba ser visto por un profesional sanitario". "La tendencia es creciente y se está trabajando en la recuperación de la atención presencial", sostuvo. En este sentido, apuntó que en la fase más dura de la pandemia la atención presencial se redujo a un 20-30%. Actualmente, según prosiguió, "nos estamos acercando al 50%, y antes de fin de año llegará a la situación anterior a la pandemia, que rondaba entre un 60-70%".

situación en ámbito rural Por otro lado, al ser cuestionada por la falta de médicos en zonas rurales de la Comunidad Foral, Santos Induráin afirmó que en el ámbito rural no se ha cerrado "ningún consultorio", "ni han disminuido los días de atención a la población" y, al respecto, apuntó que "una cosa es que no haya un profesional estable y otra que esa plaza se quede sin atención".

"Preocupa no dar una estabilidad continua", reconoció la consejera, quien añadió que por eso desde Salud "se han priorizado" este año las ofertas publicas de empleo de Atención Primaria, Pediatría y Médico de Familia.

Induráin, quien sostuvo que "el déficit de profesionales es un tema que no viene de ahora, viene de hace años y se ha agudizado en estos últimos años con la pandemia", manifestó que "en Navarra en toda la zona rural no se ha cerrado ni en verano ni en ningún momento ningún consultorio para atención, no se han disminuido días de atención a la población, ni se han disminuido prestaciones". No obstante, reconoció que "no siempre se han podido cubrir jubilaciones y bajas con un profesional estable".

La consejera puso en valor a estos profesionales, con especial mención al personal de Enfermería, cuyo "nivel de competencia ha ido aumentando muchísimo" en ámbitos como la atención domiciliaria o el autocuidado.

tres ejes

detección, atención y vacunas

"La pandemia no ha finalizado". La consejera de Salud, Santos Induráin, advirtió que "la pandemia no ha finalizado" y hay que seguir con la atención a la covid-19, por lo que el departamento de Salud centrará ahora su actuación relacionada con el coronavirus en la detección, con la vigilancia epidemiológica, la secuenciación de muestras y la identificación de brotes y en la asistencia sanitaria de aquellas personas afectadas por el virus. A ello se suma la vacunación, tanto en el proceso de repescas y nuevas citas de personas todavía sin vacunar, como en la administración de las dosis de refuerzo a los nuevos grupos que se puedan articular en la estrategia nacional de vacunación. En cuanto al rastreo de casos covid-19, Induráin dijo que "los protocolos de rastreo siguen porque es algo básico" y comentó que "el equipo de rastreo se redimensionará según la situación", pero de momento se mantienen porque sus contratos finalizan más tarde. "El rastreo es una pieza básica para continuar con el control de la pandemia", concluyó.