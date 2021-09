Anapeh muestra su "gran alegría" por el fin de las restricciones

La Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (Anapeh) mostró ayer su "gran alegría" por el fin de las restricciones en la hostelería que supondrá "un gran alivio" tras "un periodo de 19 meses de cierres y grandes limitaciones en el ejercicio de nuestro trabajo". Sin embargo, afirmó que "queda un duro camino por delante para volver, de verdad, a la normalidad en nuestros negocios". "Es necesaria una reflexión más profunda que lleve a las instituciones a no perder de vista el hecho de que este sector ha sido duramente castigado, viéndose impedido a desarrollar su labor durante demasiado tiempo, con medidas mucho más restrictivas que las impuestas a otros sectores de actividad", consideró la asociación.

Las medidas restrictivas han generado "graves afecciones a muchísimas empresas de nuestra Comunidad con consecuencias que van a ser duraderas en el tiempo y que no van a desaparecer de un día para otro". Anapeh aseguró que la hostelería "es un sector hoy en día en gran medida descapitalizado". En este sentido, destacó que las encuestas que ha realizado en el sector muestran que "muchas personas empresarias hosteleras han echado mano de sus ahorros para poder transitar por la crisis del covid sin cerrar sus negocios y que las ayudas no llegan a cubrir las pérdidas ocasionadas". "Muchas personas que antes trabajaban en el sector hostelero han trasladado su actividad a otros sectores al no encontrar alternativas de trabajo durante 19 meses, lo que hace que en un futuro próximo pueda haber un problema al no encontrar personas que ocupen puestos de trabajo necesarios para desarrollar la actividad hostelera", apuntó.

Cambio de hábitos Anapeh subrayó los "cambios en los hábitos de la clientela" a los que "habrá que ir adecuándose si el tiempo confirma la tendencia actual, con adelantos de horarios y preferencia por el vermú y el tardeo, frente a la noche y las cenas". Así pues, remarcó que "volvemos al inicio" con "gran alegría por poder al fin trabajar con normalidad" pero llamando a las instituciones a que "sigan de cerca al sector, para que desarrollen políticas que nos apoyen".