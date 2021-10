Maite Alcaiza Santos: "He tenido la oportunidad de volver a trabajar en lo que me gusta"

Pamplona – La técnico en emergencias sanitarias Maite Alcaiza Santos considera que la pandemia de la covid-19 "me ha dado la oportunidad de volver a trabajar en lo que me gusta". Alcaiza, que trabajó en la bichoneta o ambulancia covid del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea durante el tiempo que este servicio estuvo funcionando, reconoce que ha estado "muy a gusto", aunque es "cierto que hemos vivido momentos muy duros. Creo que psicológicamente no me han llegado a afectar, pero sí que hemos vivido situaciones que te hacen pensar".

No obstante, se muestra satisfecha de "ver que, aun llevando una funda de arriba abajo, hemos podido llegar a las personas y a los familiares en muchas situaciones".

De su experiencia en la pandemia, valora como "lo más positivo" la "gran familia" que crearon en el equipo de trabajo de la bichoneta. En cambio, lamenta que "me da la sensación de que, una vez que ha pasado todo, los técnicos de emergencias somos los últimos de los últimos de la sanidad". Así, denuncia que "la misma mano que en su día nos dio una palmada de agradecimiento nos da el empujón para salir". En la actualidad, según explica, trabaja en "una ambulancia covid de una empresa de Vitoria. Sigo sintiéndome muy realizada, pero me da pena no sentirme realizada en mi tierra".

Por otro lado, de cara a esta nueva fase sin restricciones de aforo, advierte que "no hay que bajar la guardia. El virus está ahí, dicen que vamos a convivir con ello, pero no nos podemos olvidar de todo lo que hemos pasado".