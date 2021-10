Confinan a casi 3.000 personas en La Palma por la liberación de gases

La dirección del Pevolca (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias) ha ordenado este lunes el confinamiento domiciliario de casi 3.000 personas en varias zonas de los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane tras la liberación de gases por la combustión del incendio de la planta de cemento ubicada en el polígono industrial de Callejón de la Gata.



Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz del comité director, Miguel Ángel Morcuende, quien ha señalado que la zona afectada abarca aproximadamente un área comprendida entre el cruce de Tajuya y el campo de fútbol de El Paso.



Además, ha indicado que la previsión del tiempo en la isla "es mala" para los próximos tres días ya que el alisio sopla con poca fuerza y la brisa marina empuja las cenizas a la zona este, lo que puede afectar a la operatividad del aeropuerto.



Morcuende ha comentado que este confinamiento se adopta por precaución y para "evitar posibles problemas de salud", y se revisará a lo largo de la tarde una vez se analice la calidad del aire en el entorno de la cementera.



No obstante, ha comentado que es "razonablemente buena" dado que salvo en algún momento puntual de la última madrugada las partículas están por debajo de los umbrales que pueden presentar riego para la salud.





Nuestros compañeros nos han enviado este vídeo de la erupción a las 11.30 (hora canaria) desde el Camino José Antonio Jiménez en Las Manchas / Our colleagues has sent us this video of the eruption at 11.30 a.m. (Canarian time) from Camino José Antonio Jiménez in Las Manchas pic.twitter.com/hhyuPKCo1J