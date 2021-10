La supervivencia sin daño neurológico tras una parada baja del 16,26% al 9,3%

La supervivencia global sin daño neurológico tras una parada cardíaca bajó en Navarra en 2020, el año de la pandemia de la covid-19, hasta un 9,32%. El ejercicio anterior, en 2019, se situó en un 16,26% y en 2018 fue del 10,57%. Así lo ha indicado el médico Diego Reyero, cofundador de la asociación El ABC que Salva Vidas y nuevo director del Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte, quien ha destacado, en cambio, "que seguimos aumentando el número de paradas atendidas por testigos antes de la llegada de los profesionales sanitarios, tanto mediante reanimación cardiopulmonar –que pasó de un 42,4% en 2018 a un 63% en 2020– como con desfibrilación –que ascendió de un 9,6% a un 32,2%–".

Con motivo del Día Mundial de la Parada Cardíaca, Reyero ha anunciado que este sábado, de 12.00 a 14.00 horas, la asociación va a celebrar en la sala Zentral la sexta edición del Festival contra la muerte súbita. Después de la reducción de la actividad divulgadora y formativa durante el pasado año, quieren celebrar con este evento "la vuelta a la nueva normalidad" y, al mismo tiempo, "dar visibilidad a proyectos que han tenido que dar el do de pecho estos meses tan duros". Por ello, la recaudación de este año –la entrada cuesta 7 €– se destinará al París 365. La gerente de la Fundación, Myriam Gómez-García, ha agradecido la ayuda y ha apuntado que durante la epidemia aumentó la demanda un 20-25% y en este momento "unas 50 personas acuden diariamente al comedor".

Tiene que actuar el que esté cerca



Respecto a la parada cardíaca, Reyero indicó que, "dentro de las patologías tiempo dependientes, es la más tiempo dependiente, la más grave y la que menos relación tiene con el sistema sanitario". Explicó: "¿Podemos ser capaces de dar respuesta en 3-5 minutos a todas las paradas, que el 70% ocurren en los domicilios? No. ¿Vamos a poner 700 UVI móviles? No se puede. ¿Quién tiene que dar respuesta? El que esté cerca. Por ello, el objetivo de la asociación es que, al menos, una persona de cada familia sea capaz de detectar la parada cardíaca y activar la cadena de supervivencia, llamar al 112, empezar la reanimación cardiopulmonar –a raíz de la pandemia, recomiendan hacer las compresiones sin ventilación–, realizar una desfibrilación precoz, si cuentan con estos aparatos cerca, y esperar así a la llegada del cuarto eslabón de la cadena: los sanitarios", que darán "ese soporte postparada, que es muy importante, pero que, si no se han hecho bien los tres primeros, el pronóstico suele ser bastante peor".

Desde esta asociación sin ánimo de lucro formada por sanitarios y bomberos que desde el año 2010 trabaja en Navarra por mejorar la supervivencia de las personas que sufren una parada cardíaca, señalaron que "la pandemia nos ha cambiado a todos en algún aspecto, pero hay muchísimas cosas que hay que continuar trabajando y una de ellas es el tema de la muerte súbita". Para ello, este año tienen previsto entregar, en colaboración con Educación, otros 300 muñecos de RCP. Así, a lo largo de su andadura han donado ya 1.781, han formado a 220 policías, a 4.453 ciudadanos y a 2.192 profesores –que, a su vez, han instruido a 57.000 alumnos–.

El festival

Este sábado, a las 12.00. El grupo C-Remaster Rockstars & Friends, formado por colaboradores de la asociación, sanitarios y músicos de la Escuela de Música del Valle de Egüés, se subirá el sábado 16 de octubre a las 12.00 al escenario de la sala Zentral. La entrada ( a 7 €) se puede adquirir en taquilla u on line.



La frase

Carlos Beaumont "En 2020 han empeorado los resultados en salud de prácticamente todo"



El médico Carlos Beaumont, cofundador de El ABC que Salva Vidas, ha apuntado que "en 2020 han empeorado los resultados en salud de prácticamente todo: cáncer, infartos... porque se paró. De la parada, quizá los datos no son tan precisos, porque no hay tantos casos ni tanta estadística fiable, pero es razonable suponer que también".