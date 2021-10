La escritura y relectura de las propias vivencias ayuda a integrar a jóvenes en riesgo de exclusión, según una tesis de la UNAV

La escritura y relectura de las propias vivencias ayuda a mejorar el autoconocimiento y las perspectivas de futuro de los jóvenes en riesgo de exclusión, y a que se integren en la sociedad. Así lo concluye Sofía Brotóns Arnau en su tesis doctoral, realizada en el Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra en el marco del programa de doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras.

Para llevar a cabo su investigación, Brotóns recogió 300 textos escritos por adolescentes de dos centros de observación y acogida de menores de Navarra: el Taller Escuela Etxabakoitz (Pamplona) y el Centro Puente (Puente la Reina). En ellos, los jóvenes abordaban temas como la identidad, el futuro, la familia, la amistad y la autoestima.

Después, invitó a los autores a enfrentarse a sus textos con el fin de "entablar un diálogo con ellos mismos, que les diera las claves para configurar su narrativa vital y facilitar su integración", explica.

Según detalla, aspiraba a demostrar "que la escritura y la relectura ayudan a proyectar mejor el futuro y, en última instancia, a sustituir la soledad por autocompasión". Asimismo, otro de los hallazgos es que el uso de narrativas constituye un método útil y efectivo para la investigación sobre jóvenes en riesgo.



Guía metodológica para profesionales

Esta tesis doctoral realizada en grupo 'Discurso público' del ICS dio uno de sus frutos en marzo de 2021, meses antes de la defensa: el desarrollo de la Guía Metodológica - Programa de Narrativas RYOS ("Rewrite your own story": "Reescribe tu propia historia"). El proyecto se desarrolló de forma conjunta con el Observatorio de la Realidad Social del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, dentro del marco de colaboración que mantienen ambas instituciones a través del Laboratorio Permanente de Innovación Social.

La guía se dirige a profesionales de trabajo social y terapeutas ocupacionales cuyo ámbito de trabajo esté centrado en la adolescencia en riesgo de exclusión social, así como a los equipos de dirección y coordinación dedicados a la formación de estos jóvenes. Favorecerá el trabajo de los profesionales y, en última instancia, la integración y desarrollo de los menores.

Sofía Brotóns recibió una beca de Movilidad para estudios de investigación de doctorado, otorgada por la Fundación Caja Navarra, para realizar una estancia en la Universidad de Otago (Nueva Zelanda). Allí, junto a Elaine Reese, del Departamento de Psicología, estudió métodos de análisis de textos para conocer cómo las narrativas pueden moldear la identidad y, de este modo, favorecer la inclusión. También colaboró con una investigación pionera sobre adolescentes maoríes, "Growing up in New Zealand".