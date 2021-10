Una colada de lava llega a La Laguna y otra está a solo 130 metros del mar

Las coladas que desde el día de ayer circulaban hacia el centro de La Laguna finalmente no se han desviado de su trayectoria y ya han alcanzado el barrio, según ha informado el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, que ha explicado que estas dos coladas tienen "bastante aporte de calor" y en medio de ellas habría un apéndice "mucho más potente" en calorías.



El director técnico del Pevolca ha indicado en rueda de prensa que una de las coladas, denominada 'colada 8' por la UME, es la que destruyó el supermercado SPAR de La Laguna y hace apenas quince minutos ha alcanzado la gasolinera del barrio, mientras que la otra, llamada 'colada 10', se dirige hacia el colegio de La Laguna.





La Laguna, casco urbano, 13:40 hora canaria / Downtown La Laguna, 13:40 Canarian time pic.twitter.com/grFYnr8Q49 — INVOLCAN (@involcan) October 20, 2021

En este sentido, tal y como ya se ha indicado desde el Pevolca, en cuanto llegue a esta zona, se procederá al confinamiento de los núcleos de San Borondón, La Condesa, Marina Alta, Marina Baja y el casco de Tazacorte, en previsión de la emisión de gases que produzca el contacto de la lava con el mar.En cuanto a la superficie afectada por el proceso eruptivo, Morcuende dijo que asciende a 866 hectáreas, y la anchura máxima entre los puntos extremos de las coladas se mantiene en 2.900 metros, aproximadamente, aunque dentro de esta extensión existen zonas que no han sido dañadas.El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a insistir este miércoles en que el final de la erupción en Cumbre Vieja "depende de la naturaleza" que finalmente va a provocar.En una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Pevolca, ha comentado que este martes, por ejemplo, la sismicidad fue de 3.000 terremotos y para que haya indicios de que la actividad empieza a cesar debe oscilar entre las 500 y 1.000.En ese sentido, ha comentado que el Gobierno trabaja en la elaboración de un plan de reconstrucción y "en tiempo récord" se pueda planificar que los afectados puedan volver a tener una vivienda --hay más 100 familias afectadas ya--.Torres ha comentado que se viven "momentos tremendamente duros" tras más de un mes de erupción y ahora con la posibilidad de que la lava arrase La Laguna, ya que el volcán "seguirá produciendo lava y ceniza" y con una "capacidad destructora importante".Ha destacado que tras la llegada del barco cisterna a La Palma se trabaja para que se pueda empezar a regar lo antes posible las fincas del valle de Aridane sin acceso a agua --ya se ha abierto un pozo-- y anunciado que hay 100 millones de euros en el presupuesto de 2022 y ampliables en caso de necesidad.Asimismo, ha valorado la solidaridad de toda España por ayudar a la reconstrucción de la isla, dejando claro que no pueden "pelear" contra el volcán y están "a su merced".Ha dicho que "lo mejor que puede pasar" es que cese la erupción pero "depende de la naturaleza", subrayando, no obstante, que harán "lo humanamente posible" para "paliar" el "dolor" de los afectados.El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha reconocido el "esfuerzo desde el primer minuto" del Gobierno de Canarias para dar una respuesta coordinada y resumió en las ideas de "fuerza, unidad y esperanza" el impulso para afrontar la recuperación "desde ya".En esa línea, ha apuntado que los palmeros van "a salir" de esta situación difícil como lo hicieron sus abuelos y bisabuelos y garantizado que van a seguir viviendo en tierra volcánica. "Ningún volcán nos va a arrancar de esta tierra", ha destacado.Así, ha pedido a los ciudadanos que "no duden ni un segundo del compromiso de todos los gobiernos implicados" porque "corazón, mente y trabajo están volcados con los afectados".El presidente palmero ha defendido la labor realizada con el bienestar de mayores y dependientes y el trabajo en planes de reconstrucción que permitan construir un nuevo futuro en la isla.Ha dicho sobre las 31 jornadas de erupción que "parece que han pasado 31 siglos" pero "repletos de aprendizajes personales", quizás el más importante es que todas las personas se necesitan unas a las otras.