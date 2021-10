El cono interno del volcán de La Palma colapsa sobre sí mismo

El cono interno del volcán de La Palma ha colapsado sobre sí mismo sobre las 18.50 horas de esta tarde, ha informado en sus redes sociales el Instituto Volcanológico de Canarias.



Involcan acompaña esta información con un vídeo en el que se observa, según este organismo científico, el "actual e imponente", penacho volcánico.





El cono interno ha colapsado sobre sí mismo. En este vídeo de las 18.50 (hora canaria) se observa el actual e imponente penacho volcánico/The inner cone has collapsed on itself. In this video recorded at 6.50 pm (Canarian time) the current and imposing volcanic plume can be seen pic.twitter.com/y7AcTSwiMz