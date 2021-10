Salud concluye que no ha habido cobro de mordidas en Osasunbidea

El gerente del Servicio Navarro de Salud (SNS), Gregorio Achútegui, ha afirmado este martes, sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra en relación con un posible delito de cohecho en el SNS-O, que "no hay razón objetiva para entender que ha habido un desvío en la utilización de material sanitario en la sección de Hemodinámica" del Hospital Universitario de Navarra (HUN) y ha afirmado que "las actuaciones llevadas a cabo han sido ajustadas a la información y datos disponibles, proporcionadas y acertadas".

SABER MÁS El Gobierno foral investiga el supuesto cobro de comisiones por parte de sanitarios en la compra de material médico

Así lo ha afirmado, en comisión parlamentaria, a petición de Navarra Suma, tras señalar que "en el SNS-O se ha detectado y gestionado un complejo conflicto laboral desde 2016 en la sección de Hemodinámica", reactivado en 2019 con "denuncias varias sobre comportamientos laborales indebidos incluyéndose por primera vez la posibilidad de oferta de incentivos a profesionales por parte de una empresa".

Achútegui ha indicado que "no habiéndose aportado pruebas por el denunciante y habiéndose reconocido por los miembros de la sección que no habían recibido ningún cobro por parte de dicha empresa se gestiona el conflicto internamente". "El conflicto continúa con reproches varios y se activa un protocolo de intervención en la sección, que se desarrolla entre finales de 2019 y comienzos de 2020, que concluye proponiendo medidas de actuación", ha dicho, para indicar que el conflicto se reactivó a mediados de 2020.

Se llevó a cabo un proceso de facilitación por una empresa externa, que "fracasa" y se inició en enero de 2021 un procedimiento de información reservada. "La resolución recomienda actuaciones disciplinarias y comunicaciones a otras instancias", ha explicado el gerente, que ha precisado que tras constatar la existencia de un procedimiento judicial penal sobre hechos relacionados con la sección se posponen los expedientes disciplinarios.

Se adoptaron, ha señalado, medidas organizativas con la retirada de la responsabilidad al jefe de la sección y el traslado de un facultativo a otra sección del área de Corazón. "La actuación de los responsables del SNS ha estado presidida por los principios de responsabilidad, prudencia y proporcionalidad", ha dicho.

Por su parte, la consejera de Salud, Santos Induráin, ha mostrado "total disposición a las autoridades judiciales para colaborar con todos los pasos que sean necesarios" en este caso, mientras concluye también el proceso administrativo abierto mediante "un procedimiento de información reservada" cuyas propuestas de expedientes están pendientes de ejecución al estar activa la vía judicial.

Induráin ha manifestado así que el SNS "ha activado y desarrollado sus propias herramientas de investigación interna dentro de su propio ámbito competencial que tiene como Administración desde el máximo rigor, prudencia, garantía y exhaustividad".

Según ha precisado, "este tema se enmarca también en un contexto de relaciones de trabajo conflictivas en esa sección del hoy ya Hospital Universitario de Navarra, una situación abordada en diferentes fases y niveles de decisión de forma progresiva con herramientas informales y formales de mediación y organización".

"A lo largo de este proceso también apareció el asunto relativo a los supuestos hechos cuestionados y que ha motivado tanto una actuación administrativa como judicial, activada de forma paralela y complementaria a esta línea", ha dicho, para añadir que "ambas vías -la administrativa y la judicial- tienen desarrollos complementarios, solapados e interdependientes".

Induráin ha confiado en "un esclarecimiento de los hechos y, si llega el caso, la aplicación de las correspondientes expedientes disciplinarios u otras iniciativas derivadas que se sumen a las distintas medidas organizativas ya adoptadas para garantizar la atención al paciente, objetivo prioritario motivo de la reorganización del equipo". "Medidas que en modo alguno son represalias ya que afectan a más trabajadores que el protagonista de esta denuncia", ha detallado.

Críticas desde la oposición



El parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha indicado que la transparencia es "un deber legal" y "tenemos el deber de ser exhaustivos en esclarecer todos los hechos". Ha criticado que "la Administración la investigación la hace extemporánea" y la "encarga un año y medio después". "La encargan cuando el juzgado está investigando un posible cohecho", ha criticado, para añadir que "echamos de menos información que le preguntamos". "Nuestro deber es pedir explicaciones y lo haremos hasta en la sopa", ha dicho.

La socialista Patricia Fanlo ha considerado que la información aportada desde Salud es "detallada" y "transparente". Ha reprochado a Navarra Suma que "nos parece que utilizar un tema tan sensible como un conflicto laboral en el SNS de forma tan poco ajustada a la realidad no es lo adecuado, con el fin de provocar desprestigio al SNS, a la consejería y a la presidenta". "Tanto el SNS y el Gobierno sí actuaron en tiempo y forma en el proceso", ha defendido.

Desde Geroa Bai, Ana Ansa ha indicado que es "una situación compleja", con "un trasfondo de conflicto durante años". Ha indicado que cree que en este tema ha habido "errores", con un "clima laboral muy enrarecido". "Creo que no se hizo tan bien al tener la ingenuidad que en un conflicto con tantos años no se iba a utilizar lo que estuviese a mano para hacer daño", ha dicho, para señalar que "tenemos un caso judicializado y un procedimiento de información reservada". "Hay que esperar", ha opinado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha indicado que "no nos satisface lo que nos dice el departamento" en este asunto. "No me ha gustado que se escuden en un conflicto laboral para no hablar de lo que hay que hablar", ha señalado, para apuntar que "el trasfondo es que hay una denuncia de unos hechos muy graves y si el departamento de Salud ha actuado con la debida diligencia". "No creo que hoy se haya aportado transparencia", ha expuesto para preguntar si "no tenía dudas el departamento de Salud ante dos versiones contrastadas".