El cono principal del volcán de La Palma se rompe de nuevo

La nueva ruptura del cono principal del volcán de La Palma ocurrida ayer miércoles mantiene el flujo de lava hacia el oeste de la isla, donde además crece la preocupación ante las emisiones de dióxido de azufre (SO2) del penacho volcánico, que oscilan entre 6.000 y 9.000 toneladas diarias.



En las últimas horas han aumentado en La Palma los seísmos de magnitud superior a 3.5 en profundidades medias y profundas -más de 20 kilómetros-, lo que hace que se incrementen las posibilidades de que se produzca un seísmo de intensidad VI (levemente dañino), según señala el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) en su informe emitido a las ocho de esta mañana, hora peninsular.



Constata además que la nueva ruptura del cono principal del volcán de Cumbre Vieja hace que se mantenga el flujo de lava hacia el oeste, alimentando las coladas ya existentes.





Más imágenes de la erupción grabadas a las 20.30 (hora canaria) para finalizar el día de hoy / More footage of the eruption recorded at 8.30 pm (Canarian hour) to conclude today's live tweeting of Cumbre Vieja activity pic.twitter.com/BUb7SCycn4