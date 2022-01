Una Nochevieja en Pamplona 'limitada'

Esta Nochevieja ya se preveía diferente a las celebradas antes de la pandemia del coronavirus debido a las restricciones contra el Covid-19 en vigor desde este pasado miércoles, que incluía el cierre de bares y discotecas desde la 1 hasta las 6 de la mañana. También la explosión de contagios generada en las últimas semanas en Navarra, que ha dejado a unos 20.000 navarros confinados en estas fechas, ha podido contribuir a una noche con menos aglomeraciones en las calles del Casco Viejo de Pamplona.

Sin embargo, como se puede apreciar en las imágenes que acompañan la información, fueron bastantes las cuadrillas de amigos que se animaron a ponerse un disfraz y salir a la calle a celebrar el nuevo año. Destaca también la presencia de la Policía Municipal de Pamplona para vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias y de los horarios de la hostelería.

Desde Policía Municipal de Pamplona se ha destacado que ha sido una noche de "fiesta, pero no mucha, concentrada en el Casco Viejo y de normalidad en el resto de la ciudad", en la que no se han registrado "ni incidentes de orden público ni aglomeraciones". Sí que se han realizado 13 requerimientos en domicilios por fiestas, donde destacan el caso de un piso turístico de la calle Estafeta, denunciado al tener que acudir en dos ocasiones por molestias. Aunque no se han dado requerimientos por botellón, sí se celebró uno en la zona de Caballo Blanco, pero que transcurrió "sin problemas". También hubo algún requerimiento por pirotecnia, pero "mucho menos que otros años".

Imágenes del botellón en Caballo Blanco. Vídeo: Iñigo Purroy

Además, seis personas han sido detenidas esta pasada noche, tres por agresión y lesiones (dos de los cuales de nacionalidad francesa), otros dos por un intento de robo en un establecimiento de Pío XII, pillados ' in fraganti', y uno más por atentado a la autoridad por lanzar una botella a un policía. Por último, tanto una sociedad en la calle Jarauta como una bajera han sido denunciadas por ruido.