Pedro Gullón, epidemiólogo:"Estamos mejor que hace unos meses, en un momento de transición en el que el virus avanza hacia una enfermedad mucho más leve"

Pedro Gullón Tosio (Madrid, 1988) ha sido una de las figuras a las que el Gobierno de Navarra ha recurrido para valorar y analizar la situación pandémica en la Comunidad Foral a lo largo de estos meses. Este joven epidemiólogo ocupa la figura de profesor ayudante doctor en la Universidad de Alcalá en el campo de las desigualdades sociales y la salud, pero no ha dudado en prestar ayuda a Navarra "desde una mirada externa" cuando se le ha requerido.

Gullón es coautor del libro Epidemiocracia y su nombre es asiduo en diversos medios de comunicación, ahora tratando temas de coronavirus. Define esta pandemia como una escala de grises y dice encontrarnos en el medio. "Ni esto se va a acabar con ómicron, ni estamos como en la primera ola y hay que confinarse", defiende Gullón, que explica que nos encontramos en un momento de transición, de cambio en el sistema de vigilancia de la covid-19 que puede acercarnos un poco más a tratar a esta enfermedad como a otros virus respiratorios. No obstante, en ese camino habrá que superar una sexta ola de la que no se sabe si ha llegado a su pico y que todavía le queda por dejar el impacto en los hospitales de las altas incidencias de la Navidad.

¿Cómo calificaría la situación actual con respecto a la pandemia?

–Estamos en un momento con una transmisión muy alta, pero con un impacto hospitalario que, por ahora, se parece al de otras temporadas pasadas de gripe, aunque todavía no ha llegado a los hospitales el impacto de las altas incidencias de las últimas semanas. En cualquier caso, el impacto está siendo menor al de otras olas debido al efecto de la vacuna.

Navarra es con diferencia la comunidad con mayor incidencia del Estado. También lo fue en anteriores olas, ¿qué explicación hay a eso?

–Es tremendamente complicado dar una explicación concreta. Podemos argumentar dos razones: Navarra tiene una capacidad diagnóstica altísima, se ve claramente en que es la de mayor incidencia, pero luego en ocupación hospitalaria no está de las primeras, está por debajo de la media; luego habría que ver las condiciones sociales y económicas de cada territorio, la capacidad para el teletrabajo, la dependencia del sector de la hostelería y el turismo también puede influir en la tranmismision de un virus respiratorio, etc. Más que diferencias entre personas, son los territorios los que tienen unas condiciones de actividad diferentes que aumentan la transmisión. También el clima más frío puede ser un factor.

En esta sexta ola la gente tiene ya un nivel de hartazgo tremendo, ¿hay algo positivo a lo que aferrarse?

–En efecto hay un hartazgo enorme, pero en lugar de dar certezas –como están haciendo algunos– de que con ómicron la pandemia se acaba seguro, deberíamos dar las certezas que podamos asegurar. Es decir, que las instituciones digan: "nos vamos a adaptar a las circunstancias". Las instituciones tienen que estar para el cuidado de las personas. En lugar de decir que vamos a acabar con la pandemia, hay que decir que vamos a estar ahí, que vamos a vigilar y vamos a cuidar a las personas. Esa debe ser la primera certeza. La segunda es pensar que, aunque esto puede ser muy desesperante, en la sexta ola el impacto hospitalario no tiene porque ser como en otras olas, aunque se haya superado ya a algunas de ellas. Pero ahora estamos mejor que antes. Imagina qué podría haber pasado sin la vacunación con estas incidencias. Estamos en un nivel de transmisión seguramente mayor que en la primera ola. Sin vacuna estaríamos peor que entonces. Hay que ver la progresión y es verdad que volver a estos niveles cansa, pero también la situación ha ido mejorando. Las restricciones, los niveles de riesgo y el conocimiento del virus no son iguales, estamos mejor.

Estamos mejor pero la gente se pregunta cuándo vamos a ver al coronavirus como a una enfermedad más, como a una gripe...

–Estamos en esa tendencia, hacia una enfermedad endémica. Pero endémica no significa más leve, simplemente significa que está con nosotros. Esta transición también dependerá de cómo vigilemos la covid-19, si llega un momento en el que dejamos de contar cada caso y nos fijamos más en qué momento de la curva estamos. Cuando se llegue a ese momento pasaremos a un nuevo escenario en el que no veremos esos números que también asustan mucho y bajará mediáticamente el interés por el covid. A partir de ahí podremos hablar de una transición mental hacia la endemicidad, pero no sé cuándo ocurrirá. Pero sí que vamos avanzando hacia una enfermedad más leve. Iremos viendo. Pero ahora mismo es muy aventurado decir que ya vamos a pasar página, igual que decir que estamos como en la primera ola y hay que confinarse. Hay una escala de grises en medio en la que nos encontramos.

Además, ahora va a perder mucho peso el dato diario, porque ya no va a ser tan real al rastrear solo a sintomáticos y vulnerables...

–Esta transición está cayendo por su propio peso. Estas decisiones se tomarán a futuro, pero algunas de ellas ya se están tomando por desbordamiento, como el cambio del rastreo en Navarra. No se puede tener la incidencia como indicador único. Seguramente tengamos un descenso notable de incidencia en los próximos días y habrá que ver si es un descenso real o por desbordamiento. Luego, con una incidencia tan alta hay mucha gente aislada, y son sobre todo personas con mucha exposición, como los sanitarios. La capacidad del propio sistema es menor porque tienes mucha gente de baja. Hay servicios en cuadro.

Ahora los aislamientos se han reducido a 7 días, ¿qué le parece?

–En general es una medida destinada a eso, a que trabajadores esenciales no pierdan muchos días. Es verdad que es una decisión que se ha calificado de poco científica, pero la de 10 tampoco era extremadamente científica. Tomamos consensos en base a un continuo. Cuando tienes síntomas y covid, tienes un periodo donde contagias más: dos días antes de los síntomas, el día en que aparecen y tres o cuatro días después. Después, el contagio baja progresivamente. Entonces al reducir los días puede que se escape alguna persona que aún contagia, pero por contra puede haber más sanitarios trabajando y eso también significa control de la pandemia.

Comentaba al principio de la entrevista que todavía queda el impacto en los hospitales de los casos de estas semanas, ¿serán necesarias medidas más duras si aumenta más la presión?

–A lo mejor sí, nunca hay que descartarlo. Pero estamos en un momento diferente, estamos en una transición. En Navarra ya hay actividad cerrada a cierta hora de la noche y en algún momento, si empeora la situación, puede que se cierren interiores, se cancelen grandes eventos, etc. Pero hay que intentar no solo implantar restricciones, sino crear espacios más seguros, no tanto pasaporte covid sino niveles de ventilación adecuados.

Y además de la situación de los hospitales, está la Atención Primaria, que está en una situación crítica...

–La situación es muy crítica, sí, y esto se puede dirimir de dos formas: disminuyendo la transmisión con restricciones o haciendo que los centros de salud dejen de hacer algunas actividades o que cambien los protocolos. En mitad de una ola no se puede hacer esta reflexión, pero cuando tengamos un valle tenemos que reflexionar sobre cómo queremos vigilar en el futuro la covid-19. ¿Vamos a querer seguir vigilando todos los casos y contactos, etc.? ¿o vamos a querer saber cómo es la situación epidemiológica para ver si tomamos una medida no farmacológica? Es una reflexión interna de la salud pública, reflexionar si hay que dejar de diagnosticar tanto y pasar a hacer como con la gripe, con médicos centinela para saber cómo es la situación epidemiológica, cuando sube una ola y si tenemos que tomar medidas o no.

Cambiando de tema, hoy se debate la vuelta al cole, ¿qué opina de la presencialidad? ¿Puede suponer un retraso en la vacunación infantil por los contagios?

–Logísticamente es uno de los problemas de la vuelta a las aulas, que la vacunación infantil sea un poco más torpe. Pero lo que no podemos pensar es que tenemos que tomar medidas extraordinarias en los niños cuando los adultos podemos hacer vida normal, es implanteable, sería volver a poner la carga en los niños.

¿Cree que los profesores ya deberían estar vacunados?

–Las terceras dosis se están poniendo en función de la vulnerabilidad para desarrollar enfermedad grave. Visto que la vacuna tiene efecto en prevenir casos graves y no tanto en la transmisión es lógico que se priorice a personas vulnerables. Una vez que acabemos con el grupo de 60-69 años, lo lógico es que se empiece por trabajadores con alta exposición y ahí pueden entrar los profesores.