Coronavirus en Navarra, última hora: más de 3.000 casos por segundo día consecutivo

Navarra supera ampliamente los 3.000 positivos en coronavirus diarios por segunda jornada consecutiva, tras un par de días por debajo de los 2.000. Este martes, la Comunidad Foral registró 3.448 nuevos casos positivos de Covid-19, según datos provisionales del departamento de Salud, a falta de conocer los detectados por autotest. La jornada anterior, que en un principio habían sido 3.136 y luego 3.295, suben a 3.592.

Navarra arrancó entonces la semana con más de 3.500 casos, después de un fin de semana con menos contagios registrados debido al menor número de pruebas efectuadas, en concreto, con 1.775 el sábado 1 de enero y 1.809 el domingo 2. Estas cifras pueden variar a lo largo de estos días debido a las notificaciones de los autotest, como se indicaba anteriormente.

En comparación con los casos registrados hace 7 y 14 días, triplica la cantidad de hace dos semanas (el primer día que Navarra superaba el millar de positivos con 1.099 contagios), pero es inferior a la del martes pasado, cuando se rozaron los 4.000 positivos. En lo que va de semana los casos han bajado levemente un 1%.

Por zonas básicas de salud, Pamplona vuelve a superar el millar de positivos (con 111 en la Rochapea, Txantrea y II Ensanche, y 105 en San Juan), destacan además Tudela con 159, en Barañáin un centenar, 97 en Estella-Lizarra y Sarriguren, entre otros.



La sexta ola de covid-19 continúa desbocada en Navarra, con al menos 23.794 contagios detectados la semana pasada, en la que entraron en vigor las restricciones para hostelería y ocio nocturno de cara a evitar, entre otras celebraciones, la Nochevieja. El nuevo escenario que se abre tras la explosión de contagios obliga más que nunca a centrar la atención en la situación hospitalaria, ya que parámetros como la positividad, al sumarse positivos hechos casa pero no notificarse los negativos, pierden rigor a la hora de tener una foto precisa de la evolución de la pandemia.

LA PRESIÓN MÁS ELEVADA DESDE MAYO El efecto de la vacunación ha provocado que el ratio de ingresos por contagios haya disminuido considerablemente en la quinta y la sexta ola con respecto a las anteriores. No obstante, tal y como recoge Salud Pública en su informe epidemiológico, la vacuna no es suficiente ante el alto volumen de positivos que se está registrando en esta sexta ola, que sigue aumentando la presión sobre los hospitales. Actualmente son 183 los pacientes covid, 22 de ellos en la UCI. Se trata de un volumen que supera a la quinta ola y que se sitúa en niveles de la cuarta ola, siendo la presión más alta en siete meses. El 4 de mayo de 2021, el sistema sanitario asumía a 190 pacientes, 36 en la UCI; desde entonces no se daban cifras similares a las actuales.

Si comparamos el número de pacientes covid con los de hace un año resulta que ahora mismo hay más presión hospitalaria que la de hace un año: 183 ingresados, 22 en UCI, frente a los 129 pacientes, 21 en críticos del 3 de enero de 2021, un momento en el que se estaba a las puertas de la tercera ola y arrancando el proceso de vacunación.

Con todo, la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, manifestó este martes que la presión hospitalaria por la pandemia en la Comunidad foral, así como la presión en la UCI está en unos niveles "aceptables" y ha indicado que "el Gobierno irá tomando las medidas que sean necesarias".