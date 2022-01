"Es bueno hacerse un test en el séptimo día, antes de salir del aislamiento"

¿Son efectivos los test que compramos en las farmacias? ¿Son igual de fiables que los que nos realizan en un centro de salud?

–Sí que son totalmente fiables los test que compramos en las farmacias. Están autorizados y avalados por la Agencia Española del Medicamento porque cumplen unos criterios de calidad, es decir, son lo suficientemente buenos, sensibles y específicos como para ser utilizados con garantías. Lo que pasa es que muchas veces la realización no es sencilla, la toma de muestras no es sencilla y por eso cuando lo realiza el propio usuario, se toma el hisopado nasal o nasofaríngeo necesario puede no hacerlo correctamente y ahí quizás la realización, la ayuda por parte del farmacéutico en la realización del test, si se lo hace en la farmacia es totalmente fiable, igual que el que se realiza en un centro de salud por parte de personal de enfermería.

¿Cuándo es conveniente hacerse un test de antígenos? ¿En qué momento son más efectivas estas pruebas?

–Estos test funcionan muy bien, tienen una buena sensibilidad y especificidad cuando se realizan a personas con síntomas. Sin embargo, cuando se realizan sin síntomas la sensibilidad baja mucho y por eso en ese caso, únicamente la realización repetida del test, cada 48 horas por ejemplo, una persona que no tenga síntomas por haber sido contacto estrecho sí que te ofrece más garantías.

¿Recomienda hacerse un test de antígenos al acabar la cuarentena tras estar contagiado?

–Es verdad que la reducción a 7 días del aislamiento es peligroso porque hay todavía personas en el séptimo día que pueden tener capacidad de contagio, lo cual se ve muy bien con el antígeno positivo. El test de antígenos es muy indicativo de la capacidad de contagio, no así tanto la PCR, que sabemos que perdura en el tiempo positiva aunque ya no se tiene capacidad de contagio. Entonces, si tienes posibilidad sí que es bueno hacer un test en el séptimo día o, por lo menos, entre el séptimo y el décimo día tener unas precauciones en cuanto al contacto con otras personas y el uso correcto y continuado de mascarilla.

Qué le parece que Navarra con esta 6ª ola dejara de hacer labor proactiva en la detección de casos y se centrara en los vulnerables, sanitarios y sociosanitarios. ¿Está de acuerdo?

–Sí que estoy de acuerdo. Me parece que es imposible diagnosticar a toda la población que está saliendo ahora positiva y, por ello, la decisión de priorizar el diagnóstico para las personas más vulnerables que pueden sufrir cuadros complicados y requerir ingresos creo que debe ser la prioridad y, por otro lado, llevar a cabo un diagnóstico aleatorio quizás que permita estimar las cifras de incidencia de la población general.

Usted señaló que con estos test "un positivo nos lo podemos creer, pero un negativo no siempre es creíble". ¿Cuándo no nos los debemos creer? ¿Qué hay que hacer entonces?

–Como he dicho, estas técnicas tienen una sensibilidad moderada, mejor en el paciente con síntomas, muy bajita en el paciente que no tiene síntomas pero una especificidad buena, es decir, que cuando da un resultado positivo normalmente no va a tener ningún problema, va a ser un verdadero positivo. Sin embargo, la falta de sensibilidad hace que los resultados negativos puedan ser falsamente negativos. Esto puede ocurrir en los primeros días de infección antes de que el virus se multiplique más y, por tanto, sea detectable. Por eso, lo ideal en un caso de sospecha sería repetir el test de antígenos normalmente 48 horas después de la primera realización y por supuesto si se está con síntomas, teniendo la precaución durante ese periodo de tiempo de no exponerse o de no exponer a otras personas al contacto.