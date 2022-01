Coronavirus Navarra, datos: suben a 266 los pacientes covid tras 31 ingresos en un día, y ya son 36 en UCI

Pamplona acumuló más de 730 casos, Tudela rozó los 150, Sarriguren más de 80, Burlada más de 75...

Navarra detectó el miércoles 12 de enero al menos 2.674 nuevos casos de infección por Covid-19, según el segundo dato diario provisional facilitado por el Departamento de Salud. La explosiva sexta ola impulsada por la variante ómicron parece haber entrado ya en fase decreciente, con un claro descenso de la incidencia tanto a 7 (3.050) como a 14 días (6.800). Los positivos de ayer están por debajo de los 3.180 del martes, dato actualizado (Salud notificó 2.999), y por debajo también de los 3.754 de hace 7 días y de los 4.744 de hace 14. La semana avanza con un descenso de casos del 17,3% respecto a la anterior (9.654-11.667).

Los nuevos contagios han sido detectados tras realizar 5.910 pruebas. Actualmente son 266 las personas hospitalizadas, 9 más en 24 horas, de las que 36 se encuentran en cuidados intensivos, 3 más. Además, más del 90% de los positivos en la Comunidad Foral ya son de la variante ómicron y en torno a la mitad de los pacientes de críticos no están vacunados. Ayer se notificaron dos nuevas muertes por esta enfermedad, y ya son 25 en los que va de año.

En cuanto a la vacunación, tras la administración de 7.693 dosis, el total de vacunas inoculadas asciende a 1.275.009 y el de personas con la pauta completa a 541.303.

La consejera de Salud, Santos Induráin, afirmó ayer que estos días "están siendo complicados, tanto en los centros de salud como en los hospitales, y lo van a seguir siendo". Reconoció que "nadie sabe lo que nos va a deparar el futuro, ni el efecto que tendrá ómicron", pero "sabemos que enero y el inicio de febrero van a ser todavía muy complicados, porque después de niveles de incidencia de nuevos contagios llamativamente altos viene un decalaje de ingresos hospitalarios y en UCI"; un pico que prevén que se produzca en 15 días.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno, la consejera explicó que parece que estamos en un momento de "estabilización, de contención –la incidencia la semana pasada bajó un 14%, pero aumentaron las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y los fallecimientos por la covid-19–", un "ligero descenso de casos que habrá que comprobar" que se mantenga en las próximas semanas, si bien alertó de que "aunque lleguemos al pico, puede costar bajar de incidencias tan elevadas y ocupaciones altas".

LA INCÓGNITA ÓMICRON El director gerente del Hospital Universitario de Navarra (HUN), Alfredo Martínez, concluyó en un informe que sirve de base para que el TSJN avale las restricciones actuales que "la situación es de máximo nivel de incertidumbre y riesgo. Nos encontramos ante el máximo nivel de incertidumbre solo comparable al de la primera ola". El informe explica que "realmente no estamos ante una sexta ola, sino ante la superposición de dos olas, la sexta ola debida a la variante delta ya en disminución y la séptima ola ómicrom aún de evolución dudosa". Martínez también dice que "la menor gravedad de los casos relacionados por la variante ómicron está aún por demostrar desligándolo del efecto protector de las vacunas", y recuerda, al respecto, que "hay una mayor tensión en el sistema sanitario que en las tres olas previas debido a tener un número desorbitado de casos positivos no conocido previamente, que está originando mayor presión en urgencias y más ingresos hospitalarios que las tres olas previas".

CASOS POR MUNICIPIOS El miércoles Pamplona acumuló más de 730 contagios notificados. Rochapea registró más de 100, II Ensanche 85, San Juan 77, Milagrosa 66, Txantrea 56, Buztintxuri, Iturrama y Mendillorri medio centenar... De nuevo Tudela encabezó tras la capital navarra el listado diario de casos por municipios, rozando los 150. A continuación, Sarriguren con más de 80, Burlada con más de 75, Barañáin con 68, Zizur, Cintrúenigo y Berriozar con medio centenar, Tafalla y Estella-Lizarra en torno a 45, Mutilva y Villava-Atarrabia más de 40...:

BAJAS DE PROFESIONALES SANITARIOS El número de profesionales sanitarios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) en situación de baja laboral por la covid-19 es de 389, de los cuales 223 son personal de Medicina o de Enfermería, indicó la consejera, y añadió que la semana anterior la cifra ascendía a 464.

Santos Induráin explicó que para atender esta creciente demanda, "se han ido adaptando más camas" en el Hospital Universitario de Navarra –en la sexta, quinta y cuarta planta–, y se ha reprogramado cirugía que "es demorable". Precisó que "estábamos en un momento en el que se estaba recuperando, mediante actividad extraordinaria por la tarde, listas de espera, pero esta semana y la que viene no se ha organizado por la situación". "Esta semana más o menos un tercio de las cirugías se han suspendido o no se han programado", si bien "lo que no se suspende en la actividad quirúrgica es lo no demorable y lo oncológico", aseguró.

Tras señalar que todos los años en esta época la ocupación del sistema hospitalario "es muy alta", advirtió de que "la incidencia de la covid, aún siendo altísima, esta semana pasada bajó en todos los grupos de edad excepto en el de mayores de 75 años. A nivel de las residencias sociosanitarias están aumentando los positivos. Estamos teniendo más ingresos de pacientes de esta edad y puede haber más casos graves".

LAS RESTRICCIONES SIGUEN HASTA EL 31 DE ENERO, AL MENOS La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) autorizó ayer la prórroga hasta el 31 de enero de la Orden Foral que, entre otras medidas, decretaba el cierre de los bares y discotecas a la una de la madrugada, así como la extensión del certificado covid a residencias, hoteles o gimnasios.

En el auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN considera que, de acuerdo con lo expuesto en la citada Orden Foral y en los informes técnicos aportados, "las medidas acordadas siguen siendo necesarias, proporcionadas e idóneas a la vista de la situación epidemiológica, que no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado en todos los niveles".

"En primer lugar, en el crecimiento del número de contagios. Debido al rápido avance de la variante ómicron, que ya es la dominante (85,5%), aunque persiste la circulación de la variante delta (14,5%), sin que se haya alcanzado el pico de inflexión, presentando Navarra la mayor tasa de incidencia acumulada a los 14 días y a los 7 de todo el Estado", indica.

Ese aumento de los contagios, según consta en el auto, se ha traducido en una sobrecarga de trabajo en el servicio de Atención Primaria, donde se realiza el seguimiento de la práctica totalidad de los casos para realizar el diagnóstico y abordaje temprano de las complicaciones, además del control anterior y posterior de los pacientes ingresados, lo que ha afectado también a la respuesta al resto de patologías.

Asimismo, la Sala resalta que la alta incidencia "se refleja en la situación asistencial de los hospitales, tanto en el servicio de urgencias como en el de los ingresos, que en este momento ya superan los picos de la 3ª, 4ª y 5ª ola, habiendo sido preciso la apertura progresiva de nuevas camas, con efectos también en las unidades de cuidados intensivos, situación que se espera evolucione al alza".

Según añade la resolución judicial, la dificultad en la prestación del servicio, además, se ha visto agravada por la incidencia del virus sobre el propio personal sanitario, lo que ha hecho precisa la adopción de medidas extraordinarias.

En concreto, la prórroga de las medidas implica que no se permita desde la 1 hasta las 6 horas la actividad de comercio, discotecas, salas de fiesta, cafés espectáculo, salas de conciertos, bares, bares especiales, cafeterías, restaurantes, actividades culturales, bingos, salones de juego y apuestas y recreativos. La limitación horaria se aplica a su vez para sociedades gastronómicas y peñas, bajeras, piperos y similares.

En hostelería y restauración, el consumo será siempre sentado en mesa, pudiendo usarse las barras solo para pedir y recoger la consumición. Podrá permitirse el consumo en mesas que cuenten con taburetes y se encuentren pegadas a la barra. Éstas serán como máximo para dos personas y estarán a una distancia de 1,5 metros entre ellas. Asimismo, las mesas o grupos de mesas no podrán superar las diez personas garantizando la distancia de seguridad interpersonal de 70 cm entre ellas.



LAS RESTRICCIONES

¿A qué locales afectan? Las medidas se aplican a discotecas, salas de fiesta, cafés espectáculo, salas de conciertos, bares, bares especiales, cafeterías, restaurantes, actividades culturales, bingos, salones de juego y apuestas, recreativos, sociedades gastronómicas, peñas, bajeras y piperos.

Cierre de 1.00 a 6.00. El horario máximo de cierre de todos los establecimientos de hostelería será a la 1.00.

Sin consumo en barra. El consumo será siempre sentado en mesa, pudiendo usarse las barras solo para pedir y recoger la consumición. Se permiten las mesas de dos personas con taburetes y pegadas a la barra.

Máximo 10 personas por mesa. Las mesas no podrán superar las diez personas, garantizando la distancia de seguridad interpersonal de 70 centímetros entre ellas.