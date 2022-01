Coronavirus Navarra, datos: 15 muertes por Covid-19 en los últimos 5 días

Pamplona registró más de 760 nuevos contagios, Tudela más de 150, Sarriguren un centenar, Burlada 95...

Navarra detectó el martes 11 de enero al menos 2.999 nuevos casos de infección por Covid-19, según el segundo dato provisional del día ofrecido por el Departamento de Salud. Están por debajo de los 3.723 del lunes, cifra actualizada hoy (ayer el Gobierno notificó 3.507). La cifra del martes es inferior a la de hace 7 días, cuando se contabilizaron 3.997 positivos, y a la de hace 14, cuando fueron 4.106. La semana comienza con un descenso de casos del 13,6% (6.753-7813). Baja la incidencia a 7 y 14 días por vez primera en 24 jornadas, pero la cifra de fallecimientos supone un mazazo: 15 en solo 5 días tras los 4 notificados el martes.

Navarra reporta ya 257 pacientes covid hospitalizados, 11 más en 24 horas tras 31 nuevos ingresos, de los que 33 se encuentran en la UCI, dos menos que el lunes. La Comunidad se encuentra en riesgo muy alto en este parámetro. Van ya ocho días consecutivos por encima de los 20 ingresos diarios.

Tanto la OMS como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) han advertido en las últimas horas de que la variante ómicron del SARS-CoV-2 es "altamente contagiosa" y no hay que relegarla a "una enfermedad leve", y han pedido "no olvidarse de que aún seguimos en una pandemia" y no ante un virus "endémico".

El Gobierno de Navarra solicitó ayer al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) renovar hasta el 31 de enero las restricciones vigentes en la Comunidad Foral –que afectan principalmente a hostelería y ocio nocturno– ante la alta presión que soportan los hospitales y los centros de salud. Así, de contar con el aval del TSJN, se prorrogarán las medidas desde este mismo sábado (15 de enero) por lo que se mantendrá el cierre de toda actividad entre la 1.00 y las 6.00 horas, la prohibición de consumir en barra y la regulación de eventos específicos de carácter social, cultural y deportivo.

Según detalló el Ejecutivo foral, el objetivo es "minimizar la importante transmisión comunitaria del virus", que ayer presentaba una incidencia de 7.253 casos por 100.000 habitantes a 14 días y de 3.273 a los 7 días, un impacto en el que destaca también la alta transmisibilidad de la variante ómicron, que supone más del 85% de los casos. Pero además de para cortar la cadena de contagios, lo que el Gobierno foral pretende manteniendo las medidas es "preservar la situación del sistema sanitario, que sufre una presión muy significativa y en una tendencia creciente tanto en la Atención Primaria (centros de salud, detección y vacunación) como en la red hospitalaria y en las unidades de cuidados intensivos".

En este sentido, el director general de Salud, Carlos Artundo, avanzó –en una entrevista en Radio Nacional– que Navarra "tomará las medidas que sean necesarias", dejando la puerta abierta a nuevas restricciones.

El martes Pamplona registró más de 760 nuevos contagios, entre los que destacan los 89 del II Ensanche, los 86 de Rochapea, los 70 de Txantrea y Milagrosa, los 66 de Iturrama o los 52 de Azpilagaña. Tras la capital navarra, Tudela encabezó el listado diario por municipios con más de 150 positivos. A continuación, siempre según el primer avance Salud, Sarriguren, con un centenar, Burlada, con 95, Barañáin, con 85, Ansoáin, con 69, Tafalla y Mutilva, con más de 60, Estella-Lizarra y Villava-Atarrabia, con medio centenar:

"UN IMPACTO MUCHO MÁS SERIO DE LO QUE SE ESPERABA" El director general de Salud de Navarra, Carlos Artundo, reconoció ayer que el impacto de ómicron en Navarra está siendo "mucho más serio del que se esperaba", si bien destacó que "la situación no tiene nada que ver con la de las primeras fases de la pandemia".

El director general de Salud explicó que la Comunidad Foral ha entrado en una nueva fase de la pandemia. "Ahora, toca readaptar los sistemas de rastreo, de testing y los protocolos para no saturar la Atención Primaria y las Urgencias. No puede ser que los profesionales estén colapsados atendiendo casos leves e incluso asintomáticos".

La sexta ola de coronavirus está tensionando notablemente el Servicio Navarro de Salud. Actualmente, hay 254 personas hospitalizadas, 35 de ellas en UCI. Una presión asistencial que, en el caso del Hospital Universitario de Navarra (HUN), ha llevado a habilitar la 4ª, 5ª y 6ª plantas para atender a pacientes covid.

En esta complicada situación, en la que los ingresos tanto en planta como en UCI no cesan, Carlos Artundo se mostró partidario de prorrogar las medidas actuales –que obligan al cierre de la hostelería de 1 a 6 de la mañana– y no descartó incluso otras más restrictivas. "Habrá que tomar todas las medidas que sean necesarias", remarcó.

Por último, Artundo lanzó un mensaje de advertencia al resto de comunidades del estado, puesto que Navarra va adelantada a las demás en la incidencia y en la repercusión de los contagios en hospitales. "Vamos a ver en todas las comunidades un impacto muy importante tanto en planta como en UCI porque, aunque la mayoría de los casos son asintomáticos o leves, en la medida que hay tantos positivos, hay una proporción que, aunque sea pequeña, acaba terminando en el hospital", recordó.

"NO SE PUEDE HABLAR DE COVID ENDÉMICO" Más del 50 % de la población europea habrá contraído la variante ómicron del coronavirus en las próximas 6 a 8 semanas, al ritmo actual de transmisión, informó ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El pronóstico parte de un cálculo realizado por el Instituto de Métricas y Evaluaciones de la Salud (IHME), de la Universidad de Washington, citado por el director de OMS-Europa, Hans Kluge.

Además, en una rueda de prensa virtual, Marco Cavaleri, jefe de Estrategia de Vacunación de la EMA, alertó de la rápida propagación de la variante ómicron y pidió a los países europeos "ser conscientes de su potencial carga (sobre todo la hospitalaria) y no descartarla como una enfermedad leve" por los datos que sugieren que podría provocar casos leves de covid-19. Señaló que la evidencia emergente sobre los datos de efectividad de las vacunas de la covid-19 autorizadas en la Unión Europea (UE) –Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen– muestra que brindan "una protección alta contra enfermedades graves y hospitalizaciones" relacionadas con la variante ómicron.

Sin embargo, recordó que la situación epidemiológica actual en Europa es "muy preocupante" por el incremento de los contagios tanto con la variante delta como ómicron e instó a todos los ciudadanos europeos a completar su vacunación primaria, y a aquellos que ya hayan recibido la pauta completa, que pidan cita para una inyección de refuerzo.

VUELVE HASTA EL 90% Mencionó datos de estudios hechos en Reino Unido, que muestran que, "si bien la protección disminuye unos meses después de la vacunación, vuelve a aumentar hasta un 90% después de una vacuna de refuerzo".

Además, Cavaleri no descartó que la emergencia sanitaria pueda encaminarse hacia "la posibilidad de que el virus sea endémico" en el futuro, permitiendo tratar a la covid-19 de forma similar a la gripe, pero alertó de que es aún pronto para hablar de un escenario endémico y subrayó que "no podemos olvidarnos de que seguimos en una pandemia".