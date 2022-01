Coronavirus en Navarra: Artundo reconoce que el impacto de ómicron "es mucho más serio del que se esperaba"

El director general de Salud de Navarra, Carlos Artundo, ha reconocido que el impacto de ómicron en Navarra está siendo "mucho más serio del que se esperaba", si bien destacó que "la situación no tiene nada que ver con la de las primeras fases de la pandemia".

En una entrevista en Radio Nacional, el director general de Salud explicó que la Comunidad Foral ha entrado en una nueva fase de la pandemia. "Ahora, toca readaptar los sistemas de rastreo, de testing y los protocolos para no saturar la Atención Primaria y las Urgencias. No puede ser que los profesionales estén colapsados atendiendo casos leves e incluso asintomáticos".

La sexta ola de coronavirus está tensionando notablemente el Servicio Navarro de Salud. Actualmente, hay 254 personas hospitalizadas, 35 de ellas en UCI. Una presión asistencial que, en el caso del Hospital Universitario de Navarra (HUN), ha llevado a habilitar la 4ª, 5ª y 6ª plantas para atender a pacientes covid.

En esta complicada situación, en la que los ingresos tanto en planta como en UCI no cesan, Carlos Artundo se mostró partidario de prorrogar las medidas actuales –que obligan al cierre de la hostelería de 1 a 6 de la mañana– y no descartó incluso otras más restrictivas. "Habrá que tomar todas las medidas que sean necesarias", remarcó.

Por último, Artundo lanzó un mensaje de advertencia al resto de comunidades del estado, puesto que Navarra va adelantada a las demás en la incidencia y en la repercusión de los contagios en hospitales. "Vamos a ver en todas las comunidades un impacto muy importante tanto en planta como en UCI porque, aunque la mayoría de los casos son asintomáticos o leves, en la medida que hay tantos positivos, hay una proporción que, aunque sea pequeña, acaba terminando en el hospital", recordó.