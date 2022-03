El IES Irubide acoge a delegados del proyecto Erasmus+

pamplona – El consejero de Educación, Carlos Gimeno, recibió ayer, junto a responsables del departamento, a un nutrido grupo de docentes y estudiantes del IES Padre Moret-Irubide de Pamplona/Iruña y de sus socios europeos de proyectos Erasmus+ de Italia, Rumanía y Turquía. Fueron aproximadamente 34 personas entre docentes y estudiantes los que se encontraron en Navarra para mantener un encuentro conjunto y desarrollar distintas actividades formativas y sociales. El IES Padre Moret-Irubide es uno de los centros navarros acreditado en proyectos Erasmus+ y cuenta con una dilatada trayectoria en proyectos de movilidad y de cooperación a nivel europeo e internacional.

En concreto, están en Navarra 7 estudiantes extranjeros de entre 14 y 18 años participantes en una actividad de movilidad en el marco del proyecto Erasmus+ KA229 Our Nature is our Future (Nuestra naturaleza es nuestro futuro), así como 5 estudiantes alemanes de un centro escolar también acreditado en Erasmus+ participantes en una actividad de movilidad y que tendrán la ocasión de desarrollar entre otras actividades una visita al Nacedero del Urederra, dentro de la actividad Biodiversidad y calidad del río ofrecida por la Mancomunidad de Pamplona, así como visitas al Palacio de Olite y a una bodega. También forman parte de la delegación dos docentes acompañantes y uno más que viene a participar en una estancia de observación Job-Shadowing desde un centro acreditado en Erasmus+ de Florencia. Por parte del IES Padre Moret-Irubide están presentes 20 alumnos y alumnas del instituto y sus profesores acompañantes.

erasmus+ Erasmus+ es el gran programa para la educación, la formación, la juventud y el deporte de la Unión Europea, que cambia cada 7 años. El programa Erasmus+ para el periodo 2021-2027 cuenta con un presupuesto de aproximadamente 28.000 millones de euros (frente a los 14.700 millones del periodo anterior 2014-2020). El programa renovado financia proyectos de movilidad y cooperación transfronteriza relacionados con el aprendizaje para 10 millones de europeos de todas las edades y todos los orígenes. Trata de ser aún más inclusivo y de apoyar las transiciones ecológica y digital, tal como se establece en el Espacio Europeo de Educación.

El nuevo programa Erasmus+ ofrece oportunidades para estudio en el extranjero, prácticas, programas de aprendizaje profesional e intercambios de personal en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte. Está abierto a escolares, estudiantes de educación superior y FP, estudiantes adultos, intercambios de jóvenes, trabajadores en el ámbito de la juventud y entrenadores deportivos.