Si ahora soy positivo en covid, ¿tengo que aislarme?

Tras dos años de pandemia, el protocolo de aislamiento cambia a partir de mañana, cuando las indicaciones de test y los confinamientos se centran solo en los trabajadores sanitarios y en los colectivos vulnerables.

A partir del lunes, Navarra entra en una nueva fase de control de la covid-19. Tras más de dos años, la enfermedad tendrá una consideración diferente, similar a la de otros virus, y los recursos de control se centrarán en las personas vulnerables. Para el resto, desaparecerán los aislamientos, aunque continuarán las recomendaciones. Ante este nuevo escenario, respondemos a las preguntas más comunes que puedan surgir.



Tengo sospecha de covid. ¿Debo hacerme un test?

A partir de ahora, hacerse un test covid solo está indicado para personas vulnerables o trabajadores sanitarios y sociosanitarios. La población general no necesita realizarse el test.

¿A qué grupo pertenezco?

-Población general: Menores de 60 años, que no sean trabajadores sociosanitarios y que no sean inmunosupresión.

-Trabajadores sociosanitarios: Empleados en centros sanitarios y hospitalarios, residencias y centros de día, centros penitenciarios y otros espacios con personas institucionalizadas.

-Personas vulnerables: mayores de 60 años, personas con inmunodepresión y mujeres embarazadas.

¿Debo comunicar el positivo al médico?

Solo si es trabajador del sector sanitario y sociosanitario o si forma parte del colectivo de personas vulnerables, o si se experimentan síntomas graves, se deberá comunicar el positivo al médico.

He dado positivo pero no tengo síntomas, ¿tengo que aislarme?

Depende del grupo poblacional al que pertenezca. Si forma parte de la población general y tiene síntomas leves o no tiene síntomas, no tiene por qué hacerlo. Independientemente de ello, si es trabajador sanitario o sociosanitario, tendrá que confinarse un periodo de 5 días desde la fecha de diagnóstico (en el caso de asintomáticos) o desde la fecha del inicio de síntomas, y tendrá que hacerse una prueba diagnóstica para reincorporarse. En cuanto a las personas vulnerables, deberán avisar a su médico, pero no hay un aislamiento automático. Sí que tendrán un seguimiento más estrecho para vigilar el empeoramiento o la aparición de nuevos síntomas, y las bajas se activan por criterio clínico.

Entonces, ¿puedo hacer vida normal?

Un positivo puede hacer vida normal, aunque se le recomienda extremar las precauciones, usando de forma constante la mascarilla, y reducir todo lo posible las interacciones sociales, evitando especialmente el contacto con personas vulnerables y la participación en eventos multitudinarios.

¿Y si me aparecen síntomas?

Independientemente del grupo, las personas que presenten síntomas graves (principalmente falta de aire y fiebre superior a 38 grados durante más de tres días) deberán ponerse en contacto con su médico, que indicará la realización de una prueba, el tratamiento, el seguimiento y, si lo necesita, la correspondiente baja laboral.

Un familiar en una residencia ha dado positivo. ¿Puedo verle?

Los residentes que den positivo tienen un aislamiento de al menos cinco días desde el positivo o desde el inicio de los síntomas, y se estudiarán sus contactos estrechos.

¿Me dan la baja por ser positivo?

No. Los positivos pueden trabajar siempre que sea posible y en caso de que no se tenga una sintomatología grave. No obstante, se recomienda el teletrabajo.

Soy sanitario y positivo, ¿cuándo trabajo?

Después de los cinco días de confinamiento, y siempre que hayan transcurrido 24 horas tras la desaparición de la fiebre o mejoría de los síntomas, se realizará una prueba de antígenos. Si el resultado es negativo, se podrá incorporar al trabajo, pero si es positivo se podrá repetir la prueba cada 24 horas hasta obtener un resultado negativo.

En la clase de mi hijo/a hay un caso, ¿qué hago?

En el ámbito educativo no se establece ninguna actuación específica. Se sigue el mismo protocolo que la población general, por lo que solo se atiende a niños con síntomas graves.

Quiero 3ª dosis, ¿dónde me vacuno?

Desde mañana Forem volverá a ser el principal punto de vacunación tras el cierre del Seminario. Allí se vacunarán las personas del área de Pamplona, mientras que en las zonas básicas se vacunarán las personas que tienen dificultades de desplazamiento. También se trasladará a Forem la línea de vacunación sin cita previa para primeras dosis.

¿Cómo cojo cita?

La cita previa se continúa gestionando en la web citasalud.navarra.es. También es posible hacerlo por correo electrónico en citas.vacunacion@navarra.es, o por teléfono: 948 370 130 para el Área de Salud de Pamplona; 948 370 140 para la de Tudela; y 948 370 135 para la de Estella-Lizarra.