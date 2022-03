Navarra baja de 300 positivos diarios

Navarra vuelve a bajar de 300 positivos en coronavirus diarios tras cuatro jornadas seguidas por encima de dicha cifra. En concreto, la Comunidad Foral detectó 242 nuevos casos de Covid-19 este viernes 25 de marzo, según datos provisionales que se irán actualizando con las notificaciones por autotest. Navarra arrancó la semana con 401 contagios, el martes bajó a 361, el miércoles subió levemente a 366, volvió a bajar el jueves a 325 (según las últimas actualizaciones) y este viernes, por el momento, se sitúa por debajo de los 300, algo que no se daba desde el pasado fin de semana, en el que hubo 189 casos el sábado y 226 el domingo.





En comparación con las cifras detectadas hace siete y catorce días, es inferior tanto a la registrada el pasado viernes 18 de marzo con 292 casos, como a la de dos semanas atrás, el 11 de marzo, con 269 positivos. En lo que va de semana los casos bajan alrededor de un 5% respecto al mismo periodo de la semana anterior (1791 vs 1695).







Por zonas básicas de salud, el barrio pamplonés de Ermitagaña encabezaría el listado diario con once casos, seguido de Barañáin con diez, Txantrea con nueve y Tudela Este con ocho









Navarra contabilizó seis nuevas hospitalizaciones por coronavirus y ninguna nueva defunción el pasado jueves. De esta manera, permanecen hospitalizadas un total de 50 personas, seis de ellas en la UCI.

En cuanto al proceso de vacunación, el jueves se administraron 397 vacunas, que se suman a las 551 del miércoles. De esa manera, en Navarra se han inoculado un total de 1.413.815 dosis, y 565.978 personas tienen la pauta completa.

Navarra entrará a partir de este lunes en una nueva fase de control de la pandemia en la que no habrá cuarentenas y tampoco será obligatorio notificar los positivos, salvo para las personas y colectivos vulnerables. De esta manera, Salud actualiza la Estrategia de Vigilancia y Control frente a la covid-19, tras el acuerdo al que llegaron el martes las comunidades y el Ministerio de Sanidad.