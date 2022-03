Marcha contra la impugnación del Convenio de Intervención Social de Navarra

Empresas, ha destacado el sindicato, que "estuvieron invitadas desde el principio a participar para conformar la patronal navarra, que no quisieron formar parte de la negociación, que no avisaron de que tenían su propia patronal, que no están aplicando el convenio o que se están descolgando del mismo". "Ahora, estas empresas, a través de su patronal estatal OEIS, alegan que no se les avisó del inicio de la negociación y nos quieren dejar a las 2.000 trabajadoras del sector sin convenio", ha criticado.