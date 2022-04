Gimeno niega que el Gobierno vaya a fraccionar el ciclo 0-3

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, aseguró ayer que su departamento "no va a fraccionar" el ciclo 0-3 años y añadió que "este Gobierno nunca, jamás, ha tenido una actuación que fraccione el ciclo 0-3".

Después de las críticas de la plataforma 0-3, que reclama al Gobierno foral que "desista" de crear aulas de dos años, el consejero señaló que "por repetir y repetir una cuestión no significa que sea cierta, y porque no se salga a desmentir determinadas informaciones tampoco es que sean ciertas". En ese sentido, el consejero aseguró que "el departamento no ha dicho nada al respecto, no se va a fraccionar el ciclo 0-3. Sí que se ha fraccionado el ciclo 0-3 en esta comunidad en gobiernos anteriores, este gobierno nunca, jamás, ha tenido una actuación que fracciones el ciclo 0-3", afirmó.

El consejero destacó que "se van a crear 1.173 plazas de Educación Infantil en los próximos tres años. "Ya se ha comenzado, ya hay varias actuaciones que se están analizando por parte del departamento para establecer un plan", recalcó.

Gimeno explicó que en este trabajo hay "tres líneas maestras". Una de ellas es "incrementar unidades en las escuelas infantiles que ya están en funcionamiento". Otra es crear escuelas infantiles –y ejemplificó que se va a crear una Burlada–. En tercer lugar, "se está trabajando en ver los espacios de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria rurales para establecer escuelas de Educación Infantil en esos propios colegios públicos". "Lo que sí adelanto es que este Gobierno no va a fraccionar el ciclo", subrayó.

sin discriminación positiva Por otro lado, Gimeno negó que se vaya a dar una negociación por parte del Ejecutivo para mantener los puestos de trabajo del profesorado de Religión porque "el Departamento lo que establece es igualdad de oportunidades para todos los docentes".

En ese sentido, recordó que ya antes se ha producido una "reducción de horas en otras especialidades". "En este caso vamos a ir al mínimo de horas de religión y hoy se está produciendo una reunión con los directores de los centros y se les está trasladando las novedades. El Departamento puede contratar según sus necesidades. Se van a ver reducidas las necesidades, por lo tanto los contratos y la carga lectiva".

El titular de Educación aseguró que "no discriminamos positivamente, tratamos por igual a todo el profesorado". "El profesorado de Religión va a poder participar en el proceso de estabilización que ha iniciado el Gobierno de España, podrá optar en igualdad de condiciones. El Departamento no va a establecer ninguna actuación diferenciada", añadió.

La asignatura de filosofía Por último, Gimeno afirmó que "se han trasladado muchos bulos y muchas mentiras" respecto a que desaparecerá la enseñanza de filosofía en las aulas con la aprobación del Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

"No estoy en absoluto de acuerdo con todo lo que se ha dicho, porque obviamente la filosofía desapareció con la LOMCE y ahora mismo se recupera en dos niveles de Bachillerato y la posibilidad de hacerla optativa en la Educación Secundaria Obligatoria", afirmó. No obstante, no concretó si el Gobierno foral introducirá la filosofía en la ESO y afirmó que se han creado grupos de trabajo para estudiarlo. "No puedo confirmar en todos los extremos la cuestión, están trabajando en ello", declaró.

El consejero explicó que "el departamento ha establecido 11 grupos con 23 profesores para analizar el real decreto y cotejarlo con los trabajos que se han ido realizando con los borradores y obviamente en los próximos días trasladaremos a información pública el borrador de decreto foral para posteriormente trasladarlo al Consejo Escolar de Navarra y publicarlo".