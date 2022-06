Una víctima de abusos en la Iglesia navarra pone en su sitio a la popular Ana Beltrán

Koldo Eslava, una de las víctimas navarras de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, en concreto cuando era apenas un niño de 12 años en el colegio Maristas por parte de tres hermanos de la orden, ha querido responder a las ofensivas palabras de la presidenta del Partido Popular en Navarra (PPN), Ana Beltrán, quien se refirió al homenaje institucional que el Gobierno foral va a realizar esta tarde a las víctimas como parte de las acciones propias de un "tribunal político de la Iglesia Católica de Navarra".

"El odio solo existe en su vocabulario, no en el nuestro"



Eslava, de 68 años, que denunció en la Policía y en el juzgado los abusos sufridos y que ha contado su historia en este periódico junto a la de otros abusados, responde a Beltrán que "quien habla de política es usted, nosotros y nosotras hablamos de humanidad. En nuestro vocabulario no existe el odio del que usted habla, en el suyo sí. Las víctimas ni el Gobierno de Navarra van en contra de la Iglesia, sino de su jerarquía, pero a diferencia de lo que usted difunde, los católicos me merecen el máximo respeto".

El exalumno de Maristas, en unas notas que ha hecho llegar a este medio indignado por el tono de Beltrán, recuerda que "a esta señora le diría que nosotros, las víctimas de la Iglesia, somos los que hemos abierto esta realidad bastante frecuente. Nos tenían olvidados, es más la institución de la Iglesia no nos ha hecho ni caso. Pero hay que reconocer que nos escuchó todo el Parlamento. No hable más de odio y de política con nosotros, no lo hemos hecho nunca".

Por último, Eslava le quiere plantear a Beltrán la siguiente cuestión: "¿Qué le diría usted a su hija o a su hijo en el caso de que hubieran sido víctimas de estos horrores que vivimos? Le aseguro que no le deseo que pase por ello jamás".

La presidenta del Partido Popular de Navarra (PPN) afirmó en un comunicado difundido el martes que "en los próximos días asistiremos en Navarra a un juicio político por parte del Gobierno de Navarra en el que la Iglesia Católica navarra será la protagonista".

Tras mostrar el "absoluto desprecio, rechazo y condena a todos los abusos sexuales cometidos en el seno de cualquier religión, institución y ámbito", Beltrán apostó por "investigar todas estas prácticas, juzgar a los culpables, reparar los daños y honrar a todas las víctimas de estas miserias".

Beltrán juega a lo suyo y olvida que en los tribunales las causas han prescrito



Sin embargo, ha añadido que "el lugar en el que los culpables deben ser juzgados es en los tribunales, y no en actos promovidos por partidos políticos de izquierda que lo que tienen es un odio histórico hacia la Iglesia Católica, una institución mayoritaria en Navarra y en España". En estas alusiones, quizás a propósito, Beltrán debe olvidar que la inmensa mayoría de denuncias judiciales han prescrito por los años transcurridos y porque los agresores han fallecido. ¿Qué camino les queda entonces a las víctimas?, le recuerdan a Beltrán.

Sin embargo, la popular continuaba su discurso aludiendo a que este tipo de reconocimientos fomentan el odio a la Iglesia navarra. "Ese odio hacia la religión católica se traduce en una agenda mediática y social que, además de un acto público este miércoles, se extenderá a lo largo de la semana, ya que el Parlamento foral tomará en consideración en el Pleno de este jueves la Ley Foral de reconocimiento a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica de Navarra", añadió.

Según Beltrán, esta norma es "otra muestra más de que el Gobierno socialista de Chivite y sus socios tienen como único objetivo estigmatizar a una institución como la Iglesia Católica, y mantener el foco mediático y social durante varios días en la condena a la Iglesia católica, y no en la condena a todas las instituciones, organismos y centros en los que se producen abusos sexuales".

En este sentido, el Partido Popular de Navarra y su presidenta han exigido a la presidenta de Navarra "amplitud de miras para luchar contra los abusos sexuales", y han solicitado "que su empeño no se dirija exclusivamente hacia la Iglesia Católica navarra, sino que vaya más allá e incluya a todas las víctimas de abusos cometidos en cualquier estamento y ámbito de la Comunidad foral".

Beltrán, además, ha destacado que "el Gobierno foral no puede seguir insistiendo en desarrollar políticas que invaden competencias judiciales", y ha planteado "qué opinarán sus socios nacionalistas de Geroa Bai del 'show' que el PSN y Podemos tienen preparado estos días".