El alcalde de Azagra pide en el Senado que se limpien los cauces

pamplona – Los alcaldes de pueblos de la Ribera del Ebro afectados por la riada de 2019 exigieron ayer en el Senado la "imprescindible" limpieza del cauce de este río y sus afluentes, así como que se concedan competencias a los municipios, pero también medios para afrontar la amenaza de nuevas inundaciones. "Es imprescindible la limpieza de los cauces", resumió el alcalde de Azagra, que representó al resto de poblaciones afectadas. Rubén Medrano Romero (UPN) señaló ante la Comisión de Transición Ecológica del Senado que las últimas inundaciones del río Ebro todavía no han terminado, porque sus efectos continúan y no ve solución a la amenaza. "Los pueblos afectados por los desbordamientos fueron muchos, algunos dañados en su casco urbano y otros en los campos de cultivo. Incluso sufrimos dos fallecimientos. Y no sabemos todavía qué va a hacer la Confederación Hidrográfica Ebro, ni cuándo. Propusimos acometer obras y limpiezas desde el Ayuntamiento, sin asumir el gasto porque no podemos", añadió. En la misma línea se han pronunciado el alcalde de Osera de Ebro (Zaragoza), Enrique María Gómez López, o el de Reinosa (Cantabria), José Miguel Barrio Fernández. Los alcaldes comparecieron ayer ante la Comisión de Transición Ecológica a petición de los senadores Alberto Catalán Higueras, de Unión del Pueblo Navarro; Clemente Sánchez Guernica (Partido Aragonesista) y José Miguel Viadero (Partido Regionalista de Cantabria) para explicar la problemática de las inundaciones provocadas por las crecidas del río Ebro y sus afluentes.