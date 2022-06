Incendio en las Bardenas: "He dormido una hora, pero he salvado mi casa"

El incendio de las Bardenas ha calcinado un almacén de madera ubicado junto al frontón de Valtierra. "Empezó en el corral y para cuando nos dimos cuenta estaba ardiendo todo. Llegaron los bomberos, estuvieron echando agua hasta las cuatro y media de la madrugada, pero vieron que era imposible apagarlo", lamenta Julian Hualde, propietario del almacén, que data de 1955.

Julián desconoce cómo se originó el fuego, pero la principal hipótesis es que una chispa, debido al fuerte viento, saltara decenas de metros y cayera en el corral. "Hay más de 30 metros a dónde estaban las llamas. Debió ser por el viento", incide.

Como muchos vecinos, huyó del pueblo y pasó la noche en Tudela en casa de su sobrino: "Me fui con mis hermanos. Viven a 60 metros del almacén y no se veía su casa de la humareda que había".

A seis metros del almacén, en la calle El Trinquete, vive Jesús Lúcar, que hasta las seis y media de la madrugada estuvo refrescnado la fachada de su casa con una manguera. "El agua la he sacado de mi casa y he estado prácticamente toda la noche. He maldormido una hora, pero dentro del desastre que ha sido he conseguido salvar mi casa", se enorgullece.