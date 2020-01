Denuncias de afectados por la explosión de la planta química de Tarragona

TARRAGONA. Los Mossos d'Esquadra han recogido varias denuncias de particulares y establecimientos afectados por la explosión en la empresa química Iqoxe, en La Canonja (Tarragona).

La explosión ha causado afectaciones estructurales por materiales que salieron disparados y también se han denunciado daños en vehículos, han explicado los Mossos a Europa Press.

Además del barrio de Torreforta de Tarragona, donde un hombre murió por el impacto de una plancha metálica, hay otras zonas de la capital provincial afectadas, como un párking del Puerto de Tarragona donde varias personas han denunciado daños en vehículos.

La investigación está bajo secreto de sumario y los Mossos prevén que se "tardará cierto tiempo" a resolver cuáles fueron las causas de la explosión así como las responsabilidades y posibles negligencias que pudiera haber.

Tras el incidente, que ha causado tres víctimas mortales, Protección Civil de la Generalitat acusó a Iqoxe de "no facilitar la información y no seguir los protocolos", ya que no detallaron qué producto se estaba quemando, lo que dificultó determinar el riesgo de nube tóxica.



CUATRO SANCIONES La Inspección de Trabajo de Cataluña ha desvelado hoy que la química IQOXE ha recibido en los últimos años cuatro sanciones, de entre 2.000 y los 8.000 euros, por incumplimientos de normativa, y ha avanzado una investigación a fondo del accidente.

El conseller de Trabajo de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha asegurado que la Inspección de Trabajo irá "hasta el fondo para aclarar las causas y las responsabilidades de un accidente muy grave", que por el momento ha causado tres muertos y siete heridos.El Homrani ha precisado que de los cuatro expedientes que culminaron en sanción, una se impuso por incumplimiento de condiciones de trabajo y las otras tres por incumplimientos en materia de salud y seguridad laboral.En una atención a medios tras la firma del convenio del sector del transporte de mercancías y logística de la provincia de Barcelona, el conseller ha explicado que la inspección de guardia ya se presentó anteayer en el entorno de las instalaciones de IQOXE, situadas en La Canonja (Tarragona), para intentar aclarar lo sucedido, pero que no pudo acceder porque primero tendrán que acabar su trabajo los cuerpos de seguridad y de bomberos.El conseller ha dado por supuesto que la investigación de la Inspección de Trabajo será "larga" y "compleja", por el estado de las instalaciones de esa planta química, pero que una vez se empiece a actuar "pensamos ir hasta el fondo", ha remarcado.Y es que, a juicio del conseller, es "absolutamente necesario, y más en un caso en que ha habido muertos", que haya conclusiones "claras" y que se conozcan las responsabilidades en que haya podido incurrir la empresa.Preguntado por qué sanciones puede recibir esta empresa, ha asegurado que "pueden variar mucho", pero que las sanciones pueden ser "muy graves" en el caso de muertes por incumplimiento de la normativa de riesgos laborales, y ha comentado que ya se ha movilizado a inspectores especialistas en espacios confinados y que han sufrido explosiones.