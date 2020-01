Una niña de 8 años muere al ser arrollado el turismo en el que viajaba por un autobús en Estella

ESTELLA. Una menor de ocho años ha fallecido y su hermano ha sido evacuado con pronóstico muy grave al Hospital García Orcoyen de Estella a consecuencia de un accidente ocurrido este viernes en el casco urbano de Estella en el que han resultado heridas dos personas más. Una de ellas es la madre de los pequeños.



Un autobús de la Estellesa, por razones que investiga la Policía Foral, ha colisionado contra la gasolinera situada en la rotonda de la calle Carlos VII y ha empotrado a un coche contra la tienda del establecimiento. Ha seguido al parecer sin control y ha atropellado a un peatón colisionando además con una quincena más de turismos, según ha informado el Gobierno de Navarra.







Bomberos del parque de Estella, con apoyo de bomberos del parque de Cordovilla, han desatrapado a las víctimas. No ha habido riesgo de incendio o derrame en la gasolinera.



La Policía Foral y agentes de la Policía Municipal trabajan para ordenar el tráfico en la zona y esclarecer las causas del suceso.



Una de las testigos ha explicado que "el conductor empezó que no tengo frenos, que no tengo frenos...y se ha llevado todo por delante".



"Agarraos que no tengo frenos, no tengo frenos", ha añadido otra testigo que iba en el autobús que llevaba una decena de pasajeros. Según estos, no se han registrado heridos en el interior del autobús.



"Esto es espeluznante... han sacado a una mujer y a un mocete... Otra mujer le ha pillado el autobús... Hay al menos dos en coches a los que no los pueden sacar... Parece que ha caído una bomba", ha contado un testigo en el lugar de los hechos.







MUESTRAS DE DOLOR



Las muestras de dolor por el accidente de Estella-Lizarra, en el que ha muerto una menor y tres personas más, entre ellas su madre y su hermano, han resultado heridos se suceden en las redes sociales.



La presidenta de Navarra, María Chivite, habla en su cuenta de Twitter de las "dolorosas noticias" que llegan de Estella y añade que el Gobierno Foral se ha puesto a disposición del Ayuntamiento de la localidad para ayudar y apoyar en todo lo que consideren necesario.



"Mi abrazo para la familia del niño fallecido y para todos los heridos", concluye Chivite.



El presidente del Parlamento, Unai Hualde, igualmente se ha hecho eco de las "trágicas y sobrecogedoras noticias" que llegan de Estella y traslada su "cariño y solidaridad a las víctimas y sus familias".



Asimismo el presidente de UPN, Javier Esparza, ha trasladado su pesar por este grave accidente y ante las "durísimas" noticias que se van conociendo, expresa su solidaridad a la localidad y su agradecimiento a las personas que trabajan para socorrer a los heridos.



Geroa Bai también sigue "con preocupación y dolor las trágicas noticias que llegan de Estella-Lizarra" y muestra todo su apoyo, solidaridad y cariño a las personas afectadas.



"Terrible accidente y terribles consecuencias", comenta en Twitter la parlamentaria de EH Bildu, Bakartxo Ruiz y desde Podemos se reconoce igualmente preocupación por el accidente.



"Hoy Estella está conmocionada, mi ciudad y yo sentimos enormemente lo que ha sucedido. Todo mi apoyo y cariño a la familia y a los afectados por el accidente", dice la popular Amelia Salanueva.



Los mensajes se repiten desde diferentes ámbitos y entidades como el Club Atlético Osasuna que se muestra "consternado" y traslada su pésame a los seres queridos del menor fallecido.





