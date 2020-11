Vuelven los intentos de estafa informática en Navarra en nombre de Microsoft

La Guardia Civil recomienda no dar información si no se está seguro de la identidad del interlocutor

La Guardia Civil de Navarra ha tenido conocimiento de una nueva oleada de intentos de estafa informática en nombre de Microsoft, similar a las detectadas en febrero, agosto y septiembre.

La víctima del intento de esta estafa recibe una llamada en la que una persona, haciéndose pasar por operador de algún departamento de la empresa de productos electrónicos Microsoft, comunica que el equipo informático del receptor se encuentra en mal estado, con virus y hackeos, por lo que debe seguir una serie de pasos para solucionar el supuesto problema, según ha explicado la Guardia Civil.

Para ello, el estafador solicita datos de carácter personal, claves y fotografías que posteriormente son utilizados para realizar cargos no autorizados en su cuenta bancaria.

Ante situaciones como ésta, la Guardia Civil recomienda que si no se está seguro de quién es el interlocutor, no se facilite ningún tipo de información personal y que no se tomen decisiones precipitadas. Además, se aconseja no realizar ninguna operación en el ordenador que indique el supuesto operario, cortar totalmente la comunicación y contactar lo antes posible con el teléfono de atención al ciudadano de la Guardia Civil 062.

La Guardia Civil ha explicado que este tipo de engaño no es nuevo, ya que los autores realizan campañas masivas y aleatorias, y la experiencia de oleadas anteriores indica que a pesar de las alertas continuas sobre este tema, en días posteriores a detectar el intento de estafa, en las oficinas de atención al ciudadano se reciben denuncias por hechos de estafa consumados, en los que la víctima, normalmente mayor y con pocos conocimientos informáticos, ha sufrido la estafa de una cierta cantidad de dinero.