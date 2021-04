Accidentada velada 'a la luz de la luna' en Berrioplano

Una mujer ha resultado herida y un vehículo ha sufrido daños materiales después de que una pareja que se encontraba en un paraje de Berrioplano se accidentara con su coche al "desactivarse" el freno de mano.



Según ha relatado Policía Foral a través de sus redes sociales, la pareja se encontraba en actitud supuestamente romántica "viendo la luna" en este enclave, pero se llevaron un gran sobresalto al no darse cuenta de que el coche estaba aparcado en una zona de pendiente. Alguna acción hizo que el freno de mano se "desactivara" y el vehículo se deslizó hasta chocar con una casa de campo. Cosas que pasan... El cuerpo policial no ha informado acerca de si la pareja fue o no sancionada por vulnerar el toque de queda...





Pareja viendo la luna en paraje con pendiente; freno de mano que "se desactiva" y... cataplum. Resultado: una herida y daños materiales.#PatrullaTráfico #cosasquepasan pic.twitter.com/0YKqJ1Nipu — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) April 12, 2021