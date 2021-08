Aumenta la violencia en Donostia con rotura de escaparates, robos y quema de contenedores

Mismo guión con similar resultado, o incluso peor. La quinta noche de disturbios y detenciones en la Parte Vieja y el Centro donostiarra han arrojado un saldo de diez personas arrestadas. Como en noches precedentes, los altercados entre la Ertzaintza y los jóvenes (a pesar de que la capital guipuzcoana no está celebrando Aste Nagusia, estos se reúnen por las noches tras el cierre de los bares para seguir la juerga con botellones) han tenido como escenario las calles de la Parte Vieja, pero también el Centro, a donde se han desplazado parte de los disturbios y donde se han cometido varios actos de vandalismo e incluso robos en algunas de las tiendas más importantes del área comercial donostiarra, como Zara.

El dispositivo policial que vela por el cumplimiento de la normativa sanitaria frente al covid-19 se ha topado de frente con los jóvenes que han recibido a la Policía vasca con el lanzamiento de "todo tipo de objetos", según han afirmado desde el Departamento de Seguridad. "Pero también han cruzado contenedores, quemando alguno de ellos, en las principales calles del centro de la ciudad y han roto escaparates comerciales de la misma zona", recalcan las mismas fuentes.





Detenciones durante la madrugada de este domingo en la Parte Vieja

Este incremento de la violencia ha tenido como resultado que tres ertzainas hayan resultado contusionados.

Pero las imágenes de los vídeos que están circulando por las redes sociales van mucho más allá. Jóvenes que utilizan vallas para romper el escaparate de una de las tiendas principales del Centro de Donostia y, una vez logrado el objetivo, entrar para apropiarse de diversos artículos de moda aprovechando todo el caos existente y ante la permisividad del resto de personas que se congregan en los alrededores.





Otro de los escaparates reventados. Foto: Javi Colmenero

Como ocurriera el día anterior, la Ertzaintza volvió a hacer uso del material antidisturbios para hacer frente a las agresiones de jóvenes entre os que había menores de edad. De hecho y como se viene repitiendo estos días, entre los arrestados hay un menor de edad, de 17 años, que ha sido puesto a disposición de sus padres hasta que sea citado por el juez. "El resto oscilan entre los 18 y los 22 años", ha precisado Seguridad en una nota, quien ha advertido de que la actuación de la Ertzaintza continúa abierta con el fin de identificar a todos los participantes en los disturbios.

Incidentes "abiertamente delictivos"

El consejero vasco de Seguridad,, ha denunciado las conductas "intolerables" y "abiertamente delictivas" que se han visto en los altercados registrados en San Sebastián y ha explicado que, con los datos de los que se dispone en este momento, no se puede decir que "obedezcan a una estrategia planificada" o establecer "una asociación" con la 'kale borroka'.Erekoreka ha denunciado estas "conductas incívicas, insolidarias, irresponsables, que son intolerables e incomprensibles por parte de personas civilizadas en una sociedad avanzada" y ha lamentado que, en de la madrugada del sábado al domingo, también se produjeron "conductas abiertamente delictivas", con actos de "destrozos urbanos" y "pillaje" en algunos comercios.Aunque este hecho supone "en sí una línea roja", ha matizado que habrá que ver "si se repite o no" ese tipo de actuaciones para decir si se ha producido un "salto cualitativo".Tras recordar que incidentes por parte de personas que "se resisten a cumplir a la normativa" frente a la pandemia y se enfrentan a la policía se han dado este verano en otros puntos de Euskadi y de otras comunidades del Estado, ha afirmado que, con los datos que se manejan en este momento, no se puede afirmar que los hechos que se han registrado en la capital guipuzcoana en la última semana "obedezcan a una estrategia planificada, perfectamente coordinada de actuaciones de guerrilla urbana, a un designio social o político claro e incontestable".De este modo, ha añadido que, "no hay información hoy por hoy para establecer una asociación a lo que está sucediendo ahora con la kale borroka o conductas afines a la kale borroka".Según ha explicado el consejero, un 60% de las personas que han sido detenidas tienen antecedentes por delincuencia común o antecedentes de infracciones por normativa frente a la pandemia.