Desesperado mensaje de la cooperante tudelana en Kenia: "Desaparezco del mapa para protegerme"

La cooperante Marta Oreja Bernal, afincada en Tudela y que se encuentra en Kenia pendiente de ser juzgada por un supuesto delito de abuso y explotación infantil, lanzó este domingo un desesperado mensaje a través de su perfil en Facebook en el que comunicó que cesa su actividad en redes sociales "para protegerme", ante "la presión, angustia y miedo que estoy pasando".

La fundadora de la ONG Supporting Healthcare in Kenya comienza el mensaje afirmando que "desaparezco de Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger, privados, directos, y todo tipo de vías de comunicación. No puedo más con todo esto. La situación me ha superado y sólo quiero desaparecer del mapa para protegerme".

INTELIGENCIA CRIMINAL

La joven, de 29 años, asegura que "me duele mucho renunciar a las RRSS pero debo protegerme: ante mis enemigos en Kenia y su inteligencia criminal; y ante toda la presión, angustia y miedo que estoy pasando. Necesito huir de todo esto y centrarme únicamente en jugar mis cartas aquí, en terreno africano. Debo usar todas mis energías en salvarme a mí misma".

La cooperante añade que "si queréis ayudarme, sólo hay una forma (ni embajadas, ni gobiernos, ni entrevistas ni visibilidad, que sólo me exponen ante el peligro -los criminales monitorizan todos mis movimientos y los usan en mi contra- y además no resulta en nada beneficioso para mí). Si queréis ayudarme, lo que necesito son fondos para superar las encerronas, extorsiones, amenazas, multas y trampas que me van a tender hasta que logre regresar a casa", finaliza junto al número de cuenta de su ONG.