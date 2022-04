Mueren un guía y una excursionista tras caer al agua por un barranco en Alicante

El guía de una expedición y una mujer han fallecido este viernes tras caer al agua por un barranco y ser arrastrados por la corriente cuando realizaban una excursión en l'Estret de les penyes, en la zona de la cascada, en el término municipal de Bolulla (Alicante), según han confirmado tanto el consorcio provincial de bomberos como el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El grupo lo formaban un total de seis personas que se encontraban en una zona montañosa, cuando ambos se han precipitado por el barranco hacia la corriente de aguas interiores por causas que se están investigando. El operativo ha comenzado hacia las 14.20 horas y ha sido necesaria la intervención del helicóptero del consorcio de bomberos. Por un lado, el hombre, de 43 años, ha sido encontrado inconsciente arrastrado por la corriente varios metros. Tras rescatarlo en Les Fonts d'Algar, un equipo del SAMU le ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada.

No obstante, no ha habido respuesta ya que había fallecido. Por su parte, la mujer, de la que no se ha facilitado la edad, ha sido hallada en las mismas circunstancias, aunque presentaba dificultades respiratorias. Aun así, aunque se le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar, finalmente tampoco se ha podido salvar su vida. El resto del equipo no ha resultado herido. En la intervención han participado el helicóptero de rescate, un grupo rescate de montaña, una unidad de mando y media docena de bomberos del parque de Benidorm.