Una chica de 18 años, atendida tras recibir el impacto de un vaso de cristal en el Casco Viejo de Pamplona

Cuatro conductores fueron denunciados por superar la tasa máxima de alcohol permitida

Una chica de 18 años ha resultado herida en la madrugada de este viernes en la calle San Gregorio del Casco Viejo de Pamplona al recibir el impacto de un vaso de cristal que le causó una brecha en la cabeza.



Los hechos ocurrieron a las 2.50 horas cuando la joven se encontraba en la vía pública. Al parecer, una persona que no ha podido ser identificada arrojó al aire un vaso que fue a golpear en la cabeza de la chica.



Hasta el lugar fueron movilizados agentes de la Policía Municipal, a quienes los testigos les indicaron que no sabían cuál había sido el origen del lanzamiento del vaso.



A la vista de que las lesiones que sufría la joven no eran graves, al estar consciente y presentar una herida sangrante en la cabeza, los mismos agentes la trasladaron al ambulatorio Doctor San Martín para que fuese atendida.



La Policía Municipal de Pamplona ha realizado esta pasada noche 5 intervenciones por agresiones entre particulares. Además, las patrullas municipales han intervenido en 4 ocasiones por molestias vecinales y han actuado en otras 4 ocasiones con grupos numerosos de personas que estaban bebiendo y molestando al vecindario en plazas y jardines de la capital navarra.

4 CONDUCTORES DENUNCIADOS

Por otro lado,este jueves por superar lapermitida.Las denuncias se realizaron en los controles de etilometría instalados durante la tarde-noche de este jueves por el cuerpo local en la capital navarra, donde se realizaron 262 pruebas.