El incendio de Tafalla salta la carretera NA-6140 utilizada como cortafuegos

El incendio que afecta en Tafalla a una zona próxima a la carretera NA-132 que ya había sido controlado se ha reactivado esta tarde con fuerza en dos puntos al cambiar la dirección del viento, según ha informado el Servicio de Bomberos de Navarra / Nafarroako Suhiltzaileak. En estos momentos trabajan para atajar los otros dos declarados esta noche, en la Sierra de Leyre y en el límite entre los términos de Olleta y Leoz. Este último ya había sido controlado pero se ha reavivado y ha tenido que intervenir el segundo helicóptero del Gobierno de Navarra. Ambos se mantienen activos.



La carretera NA-6140 (Tafalla-Miranda de Arga) ha sido cortada al tráfico y a pesar de la intención de que fuera utilizada como cortafuegos, las llamas la han saltado con facilidad.



Poco antes de las 19 horas se ha registrado un nuevo incendio en el término de Larraga que avanza con gran rapidez empujado por unas condiciones meteorológicas que favorecen su propagación. Han sido desplazados efectivos de los parques de Estella, Tafalla, Tudela y Peralta.



Jesús Arrizubieta, alcalde de Tafalla, destaca la "gran y desinteresada labor" que están haciendo los agricultores de la zona al ayudar a los bomberos a extinguir el fuego.



Pues no tiene muy buena pinta el incendio en Tafalla. Ha cogido ese pinar y ya va para abajo

El rayo y sus consecuencias. La cara no tan bonita de todo esto. Tras el impacto y el avistamiento de llamas, llamada al 112 y luego ya la foto si eso. Km 29 de la carretera Tafalla-Larraga. Todo mi apoyo a @bbffnavarra para que arda lo mínimo posible de este paraje

Aquí otro foco, que está cerca de llegar a la carretera. Bomberos y tractores ya están esperando.

Incendio en Olleta-Leoz

"Hoy por la tarde han vuelto a llamar de SOS Navarra porquepara hacer cortafuegos. He llamado a los agricultores que estuvieron ayer por la noche, que antes de llamarles yo ya estaban allí, haciendo un gran trabajo", asegura Arrizubieta.es uno de los agricultores que ayudó ayer con el incendio y que continúa esta tarde la labor de la mano de los bomberos. "Cuando nos enteramos de que, fuimos a ver qué pasaba. Cuando llegamos empezamos a regar las fincas aledañas al pinar que estaba ardiendo y a las dos de la mañana fuimos a por los tractores para hacer cortafuegos donde nos decían los bomberos.Lo más importante es que no le pase nada a nadie, porque los bomberos están ahí en primera línea, nosotros con el tractor estamos un poco más a parte para prevenir", cuenta Esquíroz. En estos momentos"Estamos haciendo cortafuegos al rededor de los cerros porque es por dónde no pueden entrar los bomberos. Al rededor de las cosechas también estamos poniendo los regadíos para remojar todo bien antes de que llegue el fuego, porque va muy rápido", explica Esquíroz.El incendio de Tafalla se inició a lasa la altura del pk. 22 de la carretera NA-132 (Estella-Tafalla-Sangüesa). Bomberos de los parques de, habían conseguido controlarlo a medio día de este miércoles y únicamente permanecía en el lugar un retén con bomberos de Peralta y Estella realizandoPor otra parte, bomberos de los parques de, una brigada forestal de, una BRIF enviada desde) con su helicóptero y otrohan tratado durante la mañana de controlar el incendio declarado sobre las 6 horas cerca de la pista de acceso al parque eólico situado entre las localidades de Olleta y Leoz, en la Valdorba, donde también trabajaba un bulldozer.El fuego, se haesta tarde por el viento cambiante y las altas temperaturas. Ha tenido que intervenir elal reavivarse las llamas y detectarse un nuevo foco, además de bomberos de los parques de Cordovilla y Tafalla.