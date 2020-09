Johnson defiende la nueva ley británica que desdice el acuerdo del Brexit

El primer ministro conservador, Boris Johnson, defendió este miércoles su nuevo proyecto de ley del Mercado Interior del Reino Unido, ante las críticas de la Unión Europea y los gobiernos nacionales británicos de que vulnera las disposiciones del acuerdo del Brexit.



En una intervención en la Cámara de los Comunes, Johnson dijo que el texto, presentado hoy en la Cámara baja, "es una red de seguridad necesaria" para proteger al país de "interpretaciones extremas o irracionales" del protocolo relativo a Irlanda del Norte.



La Comisión Europea ha anunciado que convocará "lo antes posible" una reunión del comité conjunto UE-Reino Unido encargado de velar por la aplicación del tratado de retirada, ante la admisión de Londres de que pretende modificar ciertas partes.





Very concerned about announcements from the British government on its intentions to breach the Withdrawal Agreement. This would break international law and undermines trust. Pacta sunt servanda = the foundation of prosperous future relations.