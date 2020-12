Von der Leyen y Johnson se dan hasta el domingo para pactar el Brexit

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, han concluido su encuentro en Bruselas tras más de tres horas sin lograr desbloquear las negociaciones sobre el futuro marco de relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido, por lo que se han dado de plazo hasta el domingo para decidir si los obstáculos son insalvables o no.



Así lo han adelantado fuentes del Gobierno británico poco después de que Johnson dejara la sede de la Comisión Europea en Bruselas, a donde se desplazó este miércoles para cenar con la jefa del Ejecutivo comunitario y los negociadores jefes de ambos lados: el europeo Michel Barnier y el británico David Frost.



Londres no quiere "dejar ninguna vía sin explorar para un posible acuerdo", afirman desde el Gobierno británico, por lo que Johnson y Von der Leyen han acordado que sigan trabajando los equipos negociadores para que el domingo se pueda "tomar una decisión firme sobre el fututo de las negociaciones".



Los equipos negociadores se volverán a reunir "de inmediato" para tratar de resolver los problemas fundamentales que persisten, dado que las posiciones siguen "muy alejadas", según un breve comunicado conjunto emitido tras la cena y que describe la discusión como "animada e interesante".



Las difíciles negociaciones para diseñar el marco de la relación futura llegaron a punto muerto el pasado viernes, cuando Barnier y Frost anunciaron que ponían en pausa las conversaciones por las dificultades para desbloquear tres asuntos clave: garantizar una competencia justa a las empresas de ambos lados, fijar las posibilidades de pesca de la flota europea en aguas británicas y la gobernanza del propio acuerdo.



Von der Leyen y Johnson mantuvieron dos contactos telefónicos, el sábado y el lunes, para tratar sin éxito de reavivar las conversaciones, por lo que dieron el paso de anunciar por sorpresa un encuentro cara a cara en Bruselas, la víspera de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE a la que los líderes de los Veintisiete se negaron a trasladar la negociación de la relación post Brexit.





We had a lively & interesting discussion on the state of play on outstanding issues.



We understand each other's positions. They remain far apart.



The teams should immediately reconvene to try to resolve these issues. We will come to a decision by the end of the weekend. pic.twitter.com/jG0Mfg35YX